López Obrador pide paciencia para atender demandas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió paciencia para atender las demandas de la población, sobre las cuales está consciente que son muchas.

En el último punto de su gira de fin de semana que inició el viernes en Puebla y hoy en Oaxaca, dijo que para financiar el desarrollo, hay que cortar de tajo con la corrupción y acabando con los lujos en el gobierno, ahorrar para que así se pueda dar solución a las demandas del pueblo.

Durante un diálogo con la comunidad del Hospital Rural Huajuapan de León, comentó que en su trayecto hacia esta población desde Juxtlahuaca, el antepenúltimo punto de su gira de trabajo de este fin de semana, la gente quería que se detuviera para atender sus peticiones,.

“Estamos conscientes de que son muchas las demandas”, pero hay que hacerlo de manera ordenada, como una estrategia, añadió con voz ronca después de tanta actividad y discursos en estos últimos días.

“Eso es lo que pido, que me tengan paciencia, que haya comprensión porque estamos primero atendiendo lo general, lo que comprende y beneficia a más gente”, expresó el Ejecutivo federal.

Por ejemplo, dijo, se ha aumentado el monto de pensión para ocho millones de adultos mayores, de mil 160 pesos a dos mil 550, el doble, como lo ofreció, ya ahora es para todos.

Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y los integrantes del gabinete federal de salud, apuntó que también se están dando apoyos a niños con alguna discapacidad y becas para casi 11 millones de estudiantes, desde preescolar hasta bachillerato.

Ante las protestas de los habitantes de Huajuapan, quienes a gritos negaban estar recibiendo estos apoyos, el presidente atajó:

“¿No, cómo no? A ver, pérenme, ustedes creen que yo me dejo engañar? Ahora les doy el dato: dos mil 506 estudiantes de preparatoria del municipio de Huajuapan están recibiendo una beca, me canso ganso, y a los que no les ha llegado, les va a llegar”, aseguró.

havh