Los 50 mejores reportajes de García Márquez, "un respiro” en el horror de violencia

El escritor colombiano Gabriel García Márquez afirmó varias veces que él prefería que se le recordara más como reportero, que como literato. Ahora que recién se publicó el libro El escándalo del siglo, editado por Cristobal Pera, con prólogo de Jon Lee Anderson, hay una excelente oportunidad para leer los mejores 50 reportajes y piezas periodísticas escritos por García Márquez en sus 30 años como reportero.

Durante la presentación en la Feria Internacional del Libro, del texto editado por Grupo Planeta, el periodista Diego Petersen, columnista de El Informador, recordó que en 1991, en una visita que hizo a Guadalajara, García Márquez dialogó con la redacción de Siglo 21 y ahí relató cómo escribió Relato de un Naúfrago.

A García Márquez, como principiante, le asignaron atender a alguien que quería contar su historia. Le dijeron "oye ahí hay un náufrago que quiere platicar lo que le ocurrió". Y García Márquez dijo que lo entrevistó y que cuando se atoraba, tenía que ayudarlo un poquito y ayudarle un poquito era poner en situación al náufrago. A esas alturas ya no se sabía si pasaron esas cosas o no. "Cuando escuchamos esa historia, nosotros estábamos seguros que no había pasado”, recordó Petersen ante las risas de los asistentes.

Por su parte, Alejandra Guillén, ganadora del Premio Breach-Valdez de Periodismo 2019, explicó que la curaduría de los textos tienen “una costura muy fina” entre la literatura y el periodismo.

El escándalo del siglo, es un el título de un reportaje que da título al libro, en el que el autor de Cien años de soledad relata un crimen escandaloso que ocurrió en Roma, en una cobertura casi diaria del 17 al 30 de septiembre de 1955, a la manera de capítulos de una telenovela.

Alejandra Guillén señaló en referencia a ese reportaje que los tres coincidieron en que, al leerlo, surgían los "a ver, a ver, ¿esto cómo lo reporteó? ¿este dato cómo es que pudo conseguirlo? ¿esto si fue real o no?". Pero la calidad era inegable.

A su vez, Karla Zabludovsky, jefa de la Oficina de México del sitio digital BuzzFeed News, afirmó que “leer o releer estos de García Márquez ha sido como un respiro y un recordatorio de que podemos buscar y encontrar magia dentro del horror que cubrimos a diario”, en alusión a la violencia y a las personas desaparecidas que aparecen en las noticias de todos los días en nuestro país.