Los Ángeles Azules enaltecieron la música popular en el Auditorio Nacional

De Iztapalapa para el mundo, nuevamente Los Ángeles Azules conquistan a las 10 mil personas que se dieron cita la noche de este viernes en el Coloso de Reforma, en donde una de sus invitadas especiales de la noche fue Belinda, a quien el público añoraba ver.

Y es que después del éxito que ha tenido el tema “Amor a primera vista”, era de esperarse que la euforia se saliera de control al momento de tenerlos juntos en el escenario, porque además tuvieron como plus a la Orquesta Sinfónica.

En punto de las 20:45 horas, el escenario se convirtió en una pista de baile, “Entrega de amor”, fue el tema con el que los pies del público comenzaron a moverse, “¡Buenas noches Auditorio!, regresamos al lugar que ya parece nuestra casa, gracias por seguir siendo parte de nosotros”, expresó el líder del grupo.

La cumbia comenzó a tomar fuerza al escuchar “Toma que toma”, “Cumbia pa´gozar”, “La cumbia de la tostadita” y “El listón de tu pelo”, este último, desbordo euforia, ya que Belinda se hizo presente para bailar al ritmo de los Ángeles. El público nunca estuvo en sus lugares, y si no conocían al de al lado, no importaba, eso no fue impedimento para que todos tomarán pareja y se pusieran a bailar.

Los Ángeles han sido sello de entrega y mucho baile en cualquier lugar en el que se presenten, sin embargo, el Auditorio Nacional se ha convertido en un estandarte para ellos, ya que se señalaron, su música anteriormente no tenía cabida en escenarios de gran importancia, y su consistencia los ha llevado a presentarse incluso en uno de los festivales más importantes a nivel mundial, el Coachella.

El baile siguió con “20 rosas” y “Como te voy a olvidar” al lado de Américo, la pista relució con “Mi niña mujer”, “Las maravillas de la cumbia”, “Cumbia de la cadenita”, “Hay amor” y “Amor a primera vista”, donde recibieron de nuevo a Belinda, pero esta vez al lado del cantautor, Horacio Palencia.

La fiesta estaba en todo su esplendor, haciendo que los presentes se mantuvieran de pie y con ganas de seguir bailando, aunque ya había pasado más de hora y media de show. Llegado el momento complacieron a ese público eufórico con “Mis sentimientos”, “Nunca es suficiente” y claro, el tema que la mayoría ha cantado y bailado por un largo tiempo, “17 años”.