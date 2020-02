Los Cabos: el destino premium de México

No es un destino tropical, es un destino donde no hay humedad porque es desierto rodeado por mar y montaña.

Los Cabos, ubicado en BCS, en la confluencia del Mar de Cortés y el Océano Pacífico, se consolida como el destino turístico más importante para visitantes de altos ingresos que buscan experiencias exclusivas, sofisticadas, y están dispuestos a pagar por ellas.

Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, está interesado en mantener este perfil como un signo de identidad y diferenciación que permita la consolidación y crecimiento del destino para beneficio de la comunidad empresarial, de los prestadores de servicios y sobre todo de las familias que viven de la industria de viajes.

La estrategia camina y se espera para este año un crecimiento del sector del 8.5 por ciento con la idea clave de que lo primordial no es tanto del volumen de la oferta hotelera, ni el número de cuartos, sino lograr una mayor derrama económica por parte de los visitantes. En la actualidad, Los Cabos es el tercer destino más visitado de México y la parte relevante, desde la perspectiva de Esponda, es que la derrama per cápita que se genera por los visitantes es mucho más alta que la que sucede en todos destinos del país.

Contra lo que pudiera pensarse, Los Cabos no tienen como proyecto competir con Cancún, nada de eso, sino presentar una oferta distinta que atraiga a un perfil diferente de visitante. Cancún tiene 100 mil habitaciones hoteleras más, pero Los Cabos no va tras una escalada inmobiliaria, sino de una optimización de la oferta para aumentar el gasto de los turistas. Para explicarlo mejor, Esponda dijo a la prensa internacional en la pasada edición de la Fitur en Madrid, que Los Cabos busca responder de manera positiva al mercado estadunidense de buscar un lugar que tuviera un ambiente más relajado para ir de vacaciones. No somos un destino tropical, somos un destino donde no hay humedad porque es desierto y además está todo rodeado por mar y por montaña.

El servicio siempre ha estado enfocado hacia un viajero que busca relajación, pero con un nivel sofisticado. La tarifa promedio del destino son 310 dólares, frente a los 100 dólares de Cancún. Nuestra estancia promedio también es más larga que en otras zonas de México, con 6.2 días, y por ello el gasto es mayor. El 70% de los turistas que nos visitan, por lo menos una noche sale a cenar fuera del hotel y eso genera una derrama en el consumo del Estado, asegura Esponda, con datos propios.

Parte del éxito se explica por el diseño y financiamiento del Fideicomiso de Turismo ya que Los Cabos es un destino donde el 3% de la facturación hotelera se va a un fondo que tiene que ser gastado por ley en promoción turística. Ese fideicomiso es público y fue creado hace 21 años, pero en 2019 se creó Fiturca porque recibimos mucho interés por parte de inversores privados para realizar contribuciones a la promoción. Este fideicomiso se maneja igual que el fideicomiso público, es decir, con total transparencia.

Los Cabos es uno de los Destinos Integralmente Planeados de Fonatur. Su creó en una zona que desde la década de los años 40 era muy visitada por turistas norteamericanos atraídos por la pesca. Quedó así al descubierto su enorme potencial porque es un verdadero paraíso. Las expectativas por lo tanto son altas. El año pasado, explicó el director, “crecimos un 3.5% en flujo internacional y un 15% proveniente de los aeropuertos internacionales. Para este año, esperamos crecer un 7% en el flujo internacional y 10% en el nacional, la mayoría de ellos, serán españoles que llegan vía Ciudad de México. Con todo, creceremos un promedio de 8.5% de manera global este año”.