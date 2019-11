Lula está libre, pero con todos sus crímenes sobre la espalda: Bolsonaro

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este sábado que Luiz Inácio Lula da Silva "está suelto, pero con todos sus crímenes sobre la espalda", en la que ha sido su primera reacción directa a la excarcelación del exmandatario.



Bolsonaro saludó a algunos de sus seguidores a las puertas del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasil, a los que aseguró que "la mayoría del pueblo brasileño es honesto, trabajador, y no va a dar espacio para contemporizar con presidiarios".



Hasta ahora, el líder de la ultraderecha y mayor antagonista de Lula en la política, solo había hecho algún comentario indirecto sobre la excarcelación del antiguo líder sindical, ocurrida este viernes, tras 580 días en prisión y gracias a una decisión de la Corte Suprema.



"Iniciamos hace pocos meses una nueva fase de la recuperación de Brasil y ese no es un proceso rápido, aunque avanzamos con hechos. No le dé munición al canalla, que está momentáneamente libre, pero cargado de culpa", escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter.



Lula estaba en prisión, condenado a ocho años por corrupción, desde abril de 2018, pese a que aún tenía apelaciones pendientes.



Sin embargo, el Supremo decidió este jueves que una pena solo puede ejecutarse una vez que se agote por completo la posibilidad de recursos y no después de que se ratifique en segunda instancia, que era el caso de Lula y la tesis que prevalecía en la Justicia.



Eso abrió la puerta para la excarcelación de una veintena de políticos y empresarios condenados por la operación anticorrupción Lava Jato, y de cerca de 5.000 personas que responden por los más diversos delitos.



El expresidente dejó la prisión casi de inmediato y este sábado se dirigió a la sede de un sindicato en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, vecina a Sao Paulo y en la que inició su vida política, donde tiene previsto dirigirse a cientos de personas que se han congregado para celebrar su liberación.



Más temprano, intervino a través de un vídeo en la segunda reunión del Grupo de Puebla, que se lleva a cabo este fin de semana en Buenos Aires y agrupa a políticos latinoamericanos del arco progresista.



"Estando libre, estoy con muchas ganas de volver, tengo un objetivo en la idea de construir una integración latinoamericana muy fuerte, aún continúo con el sueño de construir nuestra gran Latinoamérica", afirmó Lula en su mensaje dirigido al encuentro, que congrega a 12 países.