Lumi ayuda a los niños a asimilar la muerte

La puesta en escena Lumi: un extraordinario invisible, busca rescatar las historias mágicas y llenas de ilusión para el público infantil a través del clown. Así lo dio a conocer Pilar Campo, productora de la compañía Triciclo Rojo, que además de celebrar el estreno de la puesta en escena, aprovecha para festejar 13 años de mantener la tradición de las historias que se cuentan a través de la cultura y del teatro en México.

“Han pasado muchos años desde que comenzamos, y la idea siempre ha seguido firme, hacer que la gente deje de creer que el teatro es aburrido y que no tiene sentido. Hay muchas historias por contar y no tienen que ver con algo intelectual, sino como una forma de conexión y entretenimiento”, mencionó la productora.

“Ojalá que en algún momento tomaran en cuenta al teatro como al cine, al cine le llegó un momento de despunte y de ahí no lo volvieron a soltar, eso es lo que nosotros hemos buscado por años, me gustaría que todos los que amamos el teatro nos uniéramos y lo sacáramos adelante”, enfatizó.

Esta producción, como todas las demás que tiene la compañía, ha recorrido distintas partes del mundo, lugar donde se presentan, lugar al que le hacen saber que son historias y contenidos mexicanos, con los que además de mostrar sus tradiciones, les impregnan también su forma de ver la vida.

En esta ocasión, han decidido llevar al Lunario, Lumi, una propuesta que habla de la muerte y la pérdida a través de una peculiar comedia que fuera de minimizar el tema, permite plantear algunas hipótesis que motivan su duelo y asimilarlo como algo natural en la vida, para que los pequeños puedan entender el proceso que lleva una pérdida.

La puesta se estrena este domingo 29 de septiembre, bajo el objetivo de “conmover el corazón de todos los niños y hacerles saber que hay historias muy lindas por contar, y que no todo tiene que ser tan triste o lleno de guerra, como lo que actualmente hay en la televisión, estamos en un mundo donde necesitamos mucho amor, y nosotros venimos a reflejar eso”, concluyó la directora.