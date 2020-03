Macron declara la guerra al coronavirus: “Ningún francés se quedará sin recursos”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se puso ayer a la vanguardia en el combate a la expansión del coronavirus y el descalabro en paralelo de la economía.

Horas después de que la vecina España anunciar el cierre de sus fronteras a la llegada de extranjeros, Francia decretó el estadio de emergencia y aislamiento, que durará quince días como mínimo.

“Estamos en guerra. No contra otra nación ni contra un ejército. Es una guerra sanitaria”, declaró Macron en un mensaje a la nación, tras dispararse a 6 mil 633 casos confirmados de Covid-19 y 148 muertos. Unos 100 mil policías y gendarmes establecerán controles por todo el país. Quien se desplace deberá llevar un documento justificativo que podrán descargarse en Internet. Las multas irán de 38 a 135 euros. Las medidas prohíben todos los desplazamientos excepto los necesarios para hacer las compras, visitar al médico o ir a trabajar si no se pueda hacer desde casa. También está autorizado hacer ejercicio al aire libre, siempre que no sea en grupo.

“NINGÚN NEGOCIO EN QUIEBRA”. Macron anunció que destinará 300 mil millones de euros a un plan de choque para mantener a todo su tejido empresarial. El estado francés asumirá créditos bancarios, impuestos y cotizaciones, rentas e, incluso, las facturas de agua, luz y gas con tal de evitar el cierre de empresas.

“Ningún negocio estará en riesgo de quiebra. Los que pasen por dificultades no tendrán que pagar impuestos ni contribuciones a la seguridad social”, aseguró el presidente de la República.

El mandatario dejó en claro en su mensaje a la nación que “ninguna francesa, ningún francés se quedará sin recursos”.

“No luchamos contra otro ejército ni contra otra nación, pero el enemigo está allí y avanza. Y esto requiere una movilización general y que todas las acciones del gobierno deben estar encaminadas a la lucha contra la epidemia, de día y de noche, y nada debe desviarnos de este objetivo”, manifestó.

En las antípodas de Francia, el gobierno de Nueva Zelanda también anunció ayer un paquete de estímulo de más de 7 mil 300 millones de dólares estadounidenses para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía del país oceánico. Se trata del equivalente al 4% del PIB de esa nación oceánica y una ayuda muy superior a la que se aprobó tras la crisis del 2008.

CIERRE EN CADENA DE FRONTERAS. Mientras tanto, decenas de países optaron ayer por centrarse sólo en el aislamiento, con el anuncio de toques de queda, como en Honduras, o el sellado total de fronteras, desde Argentina a Canadá.

Frente a la inacción de algunos mandatarios, como el presidente brasileño Jair Bolsonaro, algunos líderes de gobiernos regionales empezaron a tomar medidas por su cuenta, como los de las dos regiones más ricas y pobladas de Brasil: Sao Paulo y Río de Janeiro.