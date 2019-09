Manifestantes agarran a palazos y golpes a la Policía Militar en Palacio Nacional

Manifestantes, que pertenecen a la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, del estado de Chiapas, arribaron a Palacio Nacional en demanda de ser atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como no lo hizo, golpearon con palos a los elementos de la Policía Militar que custodiaban el recinto.

De acuerdo con los primeros reportes, los protestantes pretendían instalar un campamento afuera de Palacio Nacional, acción que no se les permitió, por lo que atacaron con golpes y palos a los uniformados. Cabe mencionar que los militares no respondieron a la agresión, como se observa en los videos publicados en redes sociales.

En los hechos, dos elementos resultaron heridos.

Luego del incidente, las personas que protestaban se tranquilizaron y se quedaron a la espera de una autorización para colocar su campamento. Asimismo, indicaron que permanecerán apostados, en tanto no sean atendidos y obtengan una respuesta a su demanda: la reapertura de la escuela Normal, la cual fue cerrada.