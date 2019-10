María Fassi, en el top 15 en torneo en Texas

María Fassi se esmera a terminar en el top 100 de la temporada en la LPGA, pues eso le permitiría mantener el estatus completo de la gira para el 2020, es por ello que en la segunda ronda del torneo Volunteers of America Classic, último del 2019, la mexicana trepó hasta el sitio 12, luego de 36 hoyos recorridos en The Colony, Texas.

La hidalguense entregó tarjeta de 67 golpes (-4), que sumados a los 70 (-2) del jueves acumula 137 (-5) para estar en el sitio 12 y a sólo cuatro impactos de las líderes Alena Sharp, Brittany Altomare y Cheyene Knight.

Actualmente Fassi se encuentra en el sitio 95 del listado de ganancias y de mantener el paso en Texas, lograría su objetivo de terminar entre las 100 mejores.

Gaby López (42) hizo en su primer recorrido 67 (-4) para el sitio siete, pero ayer con un 74 (+3) se derrumbó hasta el lugar 37, con lo que necesita mejorar este sábado para tener un cierre aceptable de temporada. La golfista capitalina apenas ha tenido un top 25 en sus últimos seis eventos.

PGA TOUR. Carlos Ortiz fue el único de dos mexicanos que libró el corte en el torneo Shriners Hospitals for Children Open del PGA Tour que se juega en Las Vegas, Nevada.

Ortiz con rondas de 70 y 65 y suma de 135 (-7) se colocó en el lugar 34 de la clasificación, mientras Ancer con tarjetas de 68 y 70 para suma de 138 (-4) se quedó a un impacto de jugar el fin de semana.

MAYAKOBA GOLF CLASSIC. El colombiano Sebastián Muñoz, reciente ganador en el PGA Tour, encabeza la lista de jugadores latinos confirmados para el Mayakoba Golf Classic 2019 que se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre en el campo de golf El Camaleón.

Además de Muñoz vendrán Jhonattan Vegas (VEN), Joaquín Niemann (CHI), los argentinos Emiliano Grillo, Fabián Gómez y Nelson Ledesma y los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.