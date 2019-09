María José viaja por su historia en el Auditorio Nacional

La intérprete noventera María José, llevó a cabo un viaje de adrenalina y mucho baile este sábado en el Coloso de Reforma, donde estuvo con invitados especiales y un sin fin de cambios de vestuarios, que la llevaron de un smoking, a un estilo más rockero y sexy.

Al ritmo de “Las que se ponen bien la falda”, “No soy una señora” y “Duri duri”, La Josa, como le dicen sus fanáticos, arrancó la noche pasando de las 21:00 horas, lo que provocó enseguida los gritos y entusiasmo del público.

La cantante llevó a su gente por un recorrido musical desde los inicios de su carrera, que tiene más de 20 años. “Estoy muy emocionada de estar con ustedes. Gracias por apoyar mi carrera”, saludó la cantante, y de fondo ya se escuchaba el tema “Él era perfecto”, “Adelante corazón”, “Frente a frente”, “Acaríciame”, “Lo que te mereces”, “Rosas en mi almohada” y “Castillos”.

Un viaje por temas un poco más de la época de los 80, ya que expresó, “soy amante de la música y es momento de dejarnos llevar”. La noche apenas iba tomando forma, el público coreaba “Solo el amor lastima así”, “Hábito de ti”, “Evidencias”, “Hablar ahora” y “Derroche”, un momento emocionante, ya que tuvo como primer invitado de la noche a Yahir.

Asimismo, también contó con la participación de Matisse, lo que causo un revuelo de emociones entre los presentes, quienes no dejaban de lanzar piropos para La Josa, así mientras el Auditorio se llenaba de luces que encendían de sus teléfonos, mientras que las playeras que portaban en color neón, relucían por sus tonos.

“Ese hombre no se toca”, “Te besé”, “El amor manda”, “Ya no me acuerdo más de ti”, “Lo que tenías conmigo”, “Me equivoqué”, formaron parte de su repertorio. La noche fue testigo de un viaje de distintas canciones que iban de la melancolía, al baile. Y la noche se ponía aún mejor con “Un nuevo amor” y “No soy una señora”, dos de sus grandes éxitos.

Y para culminar dicha presentación, enloqueció con “La ocasión para amarnos” y “Prefiero ser tu amante”, no sin antes expresar que seguramente regresará próximamente con una nueva fecha.