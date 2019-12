Mariano Rajoy reconoce que la corrupción lo echó del cargo

El diario El País reveló ayer un adelanto de las memorias que el expresidente español Mariano Rajoy está a punto de publicar, en un libro titulado Una España mejor.

En el texto, Rajoy reconoce que lo que lo expulsó del cargo, en una moción de censura presentada a finales de mayo de 2018, fue la corrupción, muy extendida en su partido: “La corrupción ha sido nuestro talón de Aquiles. […]Hemos pagado un altísimo precio por los escándalos que nos persiguieron durante nuestro mandato”, asegura.

Aún así, el expresidente se excusa en que “todas las formaciones que han gobernado tienen casos de corrupción”, y lamenta que “el Partido Popular ha sido castigado con mucha más dureza que el resto de los partidos en circunstancias similares”.

Rajoy admite que cuando se presentó la moción de censura se planteó dimitir con el objetivo de que su partido mantuviera el gobierno, pero sus asesores le explicaron que eso no detendría la votación.

REUNIÓN CON PUIGDEMONT En el extracto publicado, Rajoy también habla de la reunión que mantuvo en enero de 2017 con el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, hoy exiliado en Bélgica, a raíz del referéndum de independencia que éste pretendía convocar.

“Llegué a preguntarle si de verdad pensaba que yo iba a autorizar el referéndum. Todavía hoy me produce perplejidad su respuesta: ‘No lo vas a autorizar, porque, además, no puedes’. Aquello no era una broma, su sentido del humor no daba para tanto”, relata.