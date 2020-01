Mario Delgado se hace check up de 16 mil pesos en hospital privado; dice ignorar que también lo realicen en el gobierno

"La foto es de este lunes, cada año me hago un check up. Estuve toda la mañana del lunes en el ABC de Santa Fe y tiene un costo de 16 mil pesos”, precisó el diputado, y aclaró que no se atiende de nada en específico.

El pasado lunes, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y uno de los principales impulsores para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, fue fotografiado en un hospital privado del poniente de la Ciudad de México adonde acudió a realizarse un check up –al que se somete cada año- y que le costó 16 mil pesos, así lo admitió luego de anunciar la reunión plenaria de legisladores de su partido, a partir del 29 de enero, la cual se desarrollará durante una semana. En el encuentro, dijo, se insistirá en reformas al artículo 4 Constitucional para disminuir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos.

"La foto es de este lunes, cada año me hago un check up. Estuve toda la mañana del lunes en el ABC de Santa Fe y tiene un costo de 16 mil pesos”, precisó el diputado, y aclaró que no se atiende de nada en específico, sólo se trata de un chequeo general, y dijo que no sabía que en el ISSSTE den este servicio.

Luego detalló que a la apertura de la reunión plenaria –que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados, acudirá Olga Sánchez Cordero, además del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien analizarán la iniciativa de reforma judicial. Mario Delgado, coordinador de los diputados morenistas indicó que una de las prioridades en materia legislativa será la reforma al artículo 4° Constitucional y atenderán el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la nación en torno a la reforma a la Ley de Remuneraciones, así como el análisis a la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, aunque señaló que será el Senado la cámara de origen, los diputados habrán de discutir este tema de relevancia.

Detalló que otros asistentes a la reunión serán el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el director del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Ferrer; el director del IMSS, Zoé Robledo, y el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda.

El 30 de enero tendrán una mesa de trabajo con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, para tratar el tema de la seguridad nacional, entre otros temas.

ijsm