Maromas morenistas

Muchas veces, antes de ser presidente, López Obrador y varios personajes de su entorno, descalificaron de manera implacable al Teletón por ser, decían, ariete de la mafia del poder.

Ayer Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, entró por la puerta grande a Palacio Nacional, para anunciar, frente a AMLO, que los 23 centros Teletón se convertirán en centros de atención contra el coronavirus.

Los operadores del acuerdo fueron Marcelo Ebrard y el propio Landeros que tienen una relación funcional desde que el canciller era jefe de Gobierno de la ciudad. Ellos armaron el acuerdo que fue ratificado, en discreta reunión, por sus respectivos jefes, López Obrador y Emilio Azcárraga Jean.

En una buena noticia. Se abre una oportunidad de atención médica para muchos compatriotas.

Los morenistas que hasta hace poco denostaban al Teletón, no tendrán más remedio que seguir con las maromas.

Monreal sí habla con el CCE

El senador Ricardo Monreal se perfila para ser la ventanilla de la 4T que atienda los reclamos y preocupaciones del sector empresarial

El presidente del Senado anunció que él sí se reunirá con los líderes de los grupos que conforman el CCE, que encabeza Carlos Salazar.

El eje de la reunión será el funcionamiento de las cadenas de suministro en la nueva normalidad, que es crucial para el intercambio comercial con nuetros socios de América del Norte.

Los empresarios intentaron sin éxito reunirse con el presidente López Obrador, por lo que dirigieron su vista a Ricardo Monreal para emprender el necesario diálogo que encarrile la reactiación económica.

No hay que perder de vista que el tema de las cadenas de suministro es prioridad para la embajada de Estados Unidos en México.

Se dice que el embajador Christopher Landau ya le transmitió en corto al presidente López Obrador el interés personal de Donald Trump sobre el tema.

La voz de los gobernadores

El Consejo de Salubridad General presentó las líneas de acción para la vuelta a nueva normalidad.

Para que el proceso se realice de forma ordenada y de ser posible consensuada, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, ha estado en contacto con los gobernadores del país en reuniones virtuales en las que también participaron otros miembros del gabinete.

La idea es abrir un espacio para que las autoridades de la entidades federativas estén al tanto de lo que viene y externen dudas y preocupaciones, que nadie quede al margen.

El común denominador es que sea una reacticación económica que tenga en el centro la salud de los trabajadores.

Cada estado toma sus propias decisiones, como en el caso del regreso a clases, pero es importante que compartan la misma información.

Escuchar al Dr. Narro

Habrá que escuchar lo que el doctor José Narro tenga que decir en la conferencia virtual “Covid 19 en México”.

La cita es mañana jueves a las diez de la mañana y se transmitirá por Facebook Live de la Coparmex.

El ex secretario de Salud ha dicho que el actual secretario, Jorge Alcocer, y el subsecretario López-Gatell no han sido empáticos, ya que en toda la emergencia no se han acercado a médicos ni enfermeras.

Se comenta que su intervención estárá enfocada a consideraciones sanitarias en el marco de la recuperación económica, aunque todo mundo espera que enjuicie el desempeño del gobierno en el manejo del Covid-19

