"Me da coraje que nos traten así", dice policía quemada durante marcha feminista

Durante la marcha 8M del pasado domingo, por el Día Internacional de la Mujer, una policía de la Ciudad de México fue agredida por un grupo de encapuchadas, que intentaron quitarle el escudo y le rociaron algo que le causó una quemadura en parte de su cara.

“Me duele y me da coraje que nos traten así, deberían entender que detrás del uniforme también hay mujeres”, dijo en Facebook tras la agresión, publicación que ha sido compartida por casi 200 mil personas. Deseó poder sanar y que por “su dichosa lucha la cara no me quede marcada”.

Lucero, recordó que muchas veces le han preguntado si no le da miedo ser policía, a lo que ha respondido que el único miedo que tiene es el de no llegar a casa y poder abrazar a su mamá y a toda mi familia.