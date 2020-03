Mercados y tianguis continúan abiertos; obligan a locatarios a usar cubrebocas, guantes y gel antibacterial

El Gobierno de la Ciudad de México inició una campaña en mercados públicos para informar a los locatarios sobre la forma en que tienen que atender a los capitalinos, como parte de las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus en la capital del país.

Tienen que usar: cubrebocas, guantes y contar con gel antibacterial; en caso de establecimientos grandes, los empleados se deben situar a una distancia de más de un metro. “Nosotros venimos de alcaldías, venimos de gobierno central”, decían ayer servidores públicos de la Secretaría de Salud a los comerciantes del Mercado 24 de febrero, ubicado en la colonia Leyes de Reforma.

Los empleados explicaron a los locatarios que la visita era únicamente informativa, que no iban a sancionar a quienes no realizaran las medidas sanitarias; sin embargo, aclararon, que posteriormente se iba a sancionar de no contar con el equipo antes mencionado y necesario para hacer frente a la propagación del Covid-19.

“Ahorita no hay sanciones, eso va a pasar conforme vaya progresando el virus y no se acaten las recomendaciones”, dijo un trabajador de Salud a un comerciante de chiles secos. Por lo pronto, se enfocaron en supervisar los locales con giros como: cremerías, frutas y verduras, carnicerías, aguas frescas y esquimos. Locales de ropa, zapaterías, papelerías y juguetes, libraron la medida.

La recomendación es mantener una higiene integral adecuada antes, durante y al terminar la jornada, realizando las siguientes acciones:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 40 segundos; colocar un depósito con gel antibacterial, así como pañuelos desechables para los visitantes; utilizar desinfectante (gel antibacterial) para manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol), especialmente después de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y después del contacto directo con personas o su entorno.

Realizar el estornudo de etiqueta (utilizando la parte interna del codo), usar un pañuelo de papel, el cual deberá desecharse inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego lavarse las manos.

No permitir la manipulación de los alimentos por ningún cliente, para evitar alguna contaminación de productos.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y boca.

Realizar limpieza profunda con desinfectantes en sanitarios, cuartos de basura, patios de maniobras, áreas comunes y salones de reunión al interior del inmueble. Al inicio y término de cada jornada deberán lavar con cloro el área de trabajo.

El personal que labore en la manipulación de alimentos deberá portar delantal, guantes, red para el cabello y cubrebocas. Debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar al producto a las personas con signos de tos, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre y lesiones en la piel.

Evitar compartir comida y utensilios (cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos, etc.) y otros objetos, sin lavarlos debidamente.

Los auxiliares administrativos serán los encargados de realizar un filtro sanitario y comunicar las novedades al administrador. Vender de manera dosificada los productos de primera necesidad para evitar el desabasto.

En la capital de país existen 329 mercados públicos y al igual que los sobre ruedas y los tianguis seguirán abiertos.