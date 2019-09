Messi, electo por sexta vez como Mejor Jugador en premios The Best

Cristiano Ronaldo no acudió a la ceremonia, donde la estadunidense Megan Rapinoe ganó la distinción en la rama femenil.

El argentino Lionel Messi recuperó el reconocimiento del futbol mundial, luego que fue elegido como el Mejor Jugador en los premios “The Best” que otorga la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

“Antes que nada quiero agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento fuera para mí, la verdad que siempre digo que pese a lo lindo que son estos reconocimientos, los premios individuales son algo secundario. Muchas gracias”, dijo el jugador del Barcelona al ganar el premio por sexta ocasión.

Por otra parte, la estadunidense Megan Rapinoe, quien ganó con el representativo de las “barras y las estrellas” la Copa de Mundo Femenil Francia 2019, fue elegida como la “Mejor Jugadora”.

“Agradecer a mi hermana que está aquí, a mi familia, gracias a todos los que me han dado esos años, a los técnicos que he tenido. Como decía, este es un año increíble para el futbol femenino, FIFA y Francia organizaron un gran Mundial”, estableció.

Por su parte, el alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool de Inglaterra, con el que conquistó la Champions League, fue elegido como el mejor técnico, “el mérito a mis jugadores, aprovecho el espacio para hacerlo, muy orgulloso de todo”, indicó el estratega.

Su compañero de equipo, el brasileño Allison Becker fue distinguido como el “Mejor Portero”, luego de ganar la Copa América Brasil 2019 y la Champions League con Liverpool.

Mientras en la rama femenil, la holandesa Sari van Veenendaal, quien milita en el club español Atlético de Madrid, recibió el galardón a la “Mejor Portera”.

Un premio especial y que generó muchas emociones fue el “Premio a la Afición”, que fue dado a la brasileña Silvia Grecco, quien le narra a su hijo invidente los partidos del equipo Palmeiras.

Destacó que “el futbol puede transformar la vida de las personas, mucho amor y mucha dedicación, narrar los partidos a mi hijo nos dio la oportunidad que un periodista brasileño nos vio con los ojos y nos llevó con el corazón; de ahí, la historia rodó por todo el mundo”.

“Gracias a Dios por permitirme esta noche, no solo representar a mi hijo, sino a todo el mundo que tenga una deficiencia y necesite una oportunidad”, estableció.

INFANTINO, CONTRA RACISMO. El presidente de la FIFA, el ítalo-suizo Gianni Infantino, consideró que es necesario un examen de conciencia para terminar con el racismo en el mundo, no sólo en el futbol, luego de lo sucedido en el juego entre Atalanta y Fiorentina el pasado fin de semana, el cual tuvo que detenerse.

“Debemos reflexionar; aquí, en mi país, otra vez vimos en Italia algo que da vergüenza, el racismo. Lo tenemos que decir, decir no al racismo, no importa la forma, el futbol o la sociedad no solo lo debemos decir, sino luchar contra eso, debemos echarlo del futbol y de la sociedad.”

Se refirió también al tema del futbol en Irán, donde el ingreso de mujeres a los estadios estaba prohibido hasta este lunes, algo que la FIFA vigilará muy de cerca.

“En Irán hemos estado muy activos en este aspecto para tratar de asegurarnos que la Federación de Futbol de Irán cambie y lo haga en el próximo partido de eliminatoria; estamos muy ansiosos, todo el mundo estará al pendiente y quiere ver a las mujeres ingresar al estadio de Irán”, sentenció.

GALARDONADOS

- Mejor Jugador

Lionel Messi (ARG)

Barcelona/ESP

- Mejor Entrenador

Jurgen Klopp (ALE)

Liverpool/ING

- Mejor Portero

Allison Becker (BRA)

Liverpool/ING

- Premio Puskas

Daniel Zsori (RUM)

Debreceb/HU

- Mejor Jugadora

Megan Rapinoe (EUA)

Reign FC/EUA

- Mejor Entrenadora

Jill Ellis (EUA) Selección

Femenil de EU

- Mejor Portera

Sari van Veenendaal (HOL)

Atlético de Madrid/ESP

- Premio a la afición

Silvia Grecco (BRA)

- Premio Fair Play

Marcelo Bielsa (ARG)

Leeds United/ING

- XI Masculino FIFA FIFpro

Allison Becker (BRA)

Sergio Ramos (ESP)

Matthijs De Ligt (HOL)

Virgil Van Dijk (HOL)

Marcelo (BRA)

Luka Modrik (CRO)

Frenkie de Jong (HOL)

Kylian Mbappé (FRA)

Cristiano Ronaldo (POR)

Lionel Messi (ARG)

Eden Hazard (BEL)

- XI Femenino FIFA FIFpro

Sari van Veenendaal (HOL)

Lucy Bronze (ING)

Nilla Fischer (SUE)

Kelley O’Hara (EUA)

Wendie Renard (FRA)

Julie Ertz (EUA)

Amandine Henry (FRA)

Rose Lavelle (EUA)

Marta (BRA)

Alex Morgan (EUA)

Megan Rapinoe (EUA)