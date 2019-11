Mexicanos sobrevivientes de tiroteo en El Paso denuncian a Walmart

Familiares de fallecidos y supervivientes mexicanos del tiroteo de El Paso (Texas, EE.UU.) del 3 de agosto, con 8 víctimas mortales de ese país y otros 8 heridos, denunciaron a la cadena estadounidense Walmart, escenario del ataque, por "no tomar medidas razonables y necesarias" para evitar la masacre.

"El objetivo de estas acciones presentadas en el Condado de El Paso es responsabilizar a la empresa por no tomar medidas razonables y necesarias para proteger a sus clientes del ataque ocurrido en la sucursal de Cielo Vista en el Paso", informó este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana.



El tiroteo de El Paso, ocurrido en el aparcamiento de una tienda del supermercado Walmart, dejó un total de 22 muertos y 24 heridos.



La demanda la presentaron abogados de la firma Lynn Coyle, el bufete seleccionado por el Gobierno de México para representar los intereses tanto de las víctimas como de sus familias, tras el fallecimiento del abogado Enrique Moreno, que se encargó en un inicio del caso.



Esta denuncia, que llega tres meses y medio después de un ataque que conmocionó al país, se enmarca en la estrategia de investigación y reparación del daño de la SRE, que ya anunció el pasado agosto que estudiaría el incidente y emprendería acciones legales.



La demanda no será el último paso jurídico del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador respecto al ataque de El Paso, según ese mismo boletín, en que el Gobierno aseguró que "continuará utilizando todos los recursos a su alcance" para evitar estos incidentes y reparar a las víctimas.



El Gobierno de México, en paralelo, está impulsando a través de la Fiscalía General de la República (FGR) interponer una denuncia por terrorismo y pedir la extradición del presunto asesino, Patrick Crusius, según anunció en septiembre el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.



"La FGR está estructurando la carpeta de investigación contra quien perpetró esta masacre. Es el primer caso, que yo recuerde, respecto a un acto terrorista cometido en Estados Unidos en contra de connacionales", dijo entonces Ebrard.