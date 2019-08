México llevará a Tokio 2020 más de 100 atletas: Padilla

Luego de destacar la participación de México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la cual superó sus expectativas, Carlos Padilla Becerra, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), dijo que ya trabajan con la mira en Tokio 2020 y que esperan llevar entre 100 y 120 atletas a los Juegos Olímpicos.

Al término de la ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana de triatlón que competirá del 29 de agosto al 1 de septiembre en Lausana, Suiza, dijo que hubo deportes como el ciclismo, tiro deportivo y pesas que dieron satisfacción, además de algunos oros que no estaban considerados.

El titular del COM, resaltó las 11 plazas olímpicas que se consiguieron “fueron 22 plazas en disputa, de las cuales México alcanzó 11, más cinco que teníamos acreditadas son 16 plazas olímpicas con 20 atletas por los equipos que conforman estas plazas”, comentó.

Consideró que tendremos una delegación de entre 100 y 120 atletas para ir a Juegos Olímpicos, faltan muchas plazas por conquistar, algunas serán por ranking, otras serán en campeonatos internacionales, pero estoy cierto que vamos a conformar una gran selección”.

Finalmente dijo que hoy tiene una reunión con la SEP y Hacienda para conocer el monto de una partida presupuestal que solicitó para lo que resta del año.

Comentó que ahora se necesitan los recursos para pagar algunos adeudos y trabajar en la reapertura de la parte cerrada del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, lo que confirmó será el 1 de septiembre y que se comenzará a trabajar una semana antes, pues se necesita habilitar ciertos espacios.