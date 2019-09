México quiere tener paz sin autoritarismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida este viernes en Mérida, Yucatán, a los laureados premios Nobel de la Paz, reunidos en la Hacienda San Antonio Hool, a quienes aseguró que su gobierno quiere conseguir a plenitud la paz, pero sin autoritarismo. “Están en un país que busca la fraternidad universal, que busca la paz en el mundo”.

López Obrador dijo a los Nobel que “estamos contentos, alegres, porque iniciamos una transformación sin violencia... llegan ustedes a México en momentos de cambio, de transformación”, aseguró.

AMLO reiteró que su gobierno no pretende terminar los problemas de inseguridad y violencia con el uso de la fuerza. “No queremos una paz de los sepulcros, queremos una paz con impartición de justicia”.

Destacó que se mantiene en la Constitución el principio de la solución pacífica ante conflictos y controversias, que es “un legado de nuestros héroes, el presidente más grande, más importante que ha tenido México, como lo fue Benito Juárez.

En tanto, los Premios Nobel se sumaron a activistas, y público en general congregados en las escalinatas del monumento a la patria en Mérida, para exigir el fin de los combustibles fósiles y los efectos del cambio climático que causan incendios y el aumento de temperatura global.

Mediante una ceremonia maya del sagrado fuego encabezada por Rigoberta Menchú, pidieron los presentes perdón a la madre Tierra por no cuidarla debidamente “Perdón, abuelos y abuelas, porque no hemos cuidado a nuestra madre. Queremos que se sane la madre a la que hemos golpeado. Cada vez que nace un niño le pedimos perdón por todos aquellos que no piden perdón y que siguen dañando la Tierra”.