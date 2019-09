“México tiene que hacer más. Queremos que sea tercer país seguro”: EU

Estados Unidos metió ayer más presión a México para que haga más para contener el flujo migratorio, un día antes del encuentro en la Casa Blanca entre el vicepresidente de EU, Mike Pence, y el canciller Marcelo Ebrard, para repasar el acuerdo bilateral migratorio, firmado en junio y que evitó la imposición de aranceles de EU a México.

“Necesitamos que México haga más. Necesitamos asegurarnos de que están manteniendo sus esfuerzos”, dijo el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan.

Pese a reconocer “pasos significativos y sin precedentes de México en la reducción de la llegada de inmigrantes” —en agosto su agencia detuvo o consideró inadmisibles a 64 mil 6 indocumentados, un descenso del 56% desde el pico de 144 mil 255 alcanzado en mayo—, Morgan avisó que la Administración Trump sigue “absolutamente interesada” en que México se convierta en tercer país seguro.

Mientras tanto, desde la sede suiza de la ONU en Ginebra, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó tanto al gobierno de EU como al de México por la dureza del acuerdo para contener el flujo de centroamericanos.

“Están poniendo a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos de derechos humanos”, denunció.

Bachelet cuestionó asimismo la legalidad del decreto de Trump que establece que los solicitantes de asilo deban esperar en México a que una corte estadunidense decida. “Los acuerdos para devolver personas a otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados”, declaró.

Precisamente ayer prohibió un juez federal el decreto de Trump para que los solicitantes de asilo no puedan hacerlo en EU.