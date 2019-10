México y la aviación latinoamericana

En la 16ª reunión de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA), que agrupa a las principales líneas aéreas, se trataron temas que deberían despertar no sólo el interés sino la inmediata acción de los gobiernos de la región. Y es que tanto se demuestra lo importante que es el transporte aéreo para nuestros países, como se advierte que, según las proyecciones, la actividad económica y por ende, la de la aviación comercial, están en una fase de fuerte desaceleración.

Si en 2018 el crecimiento económico en Latinoamérica y Caribe apenas logró un 1.2% (arrastrado por la turbulencia en Argentina y la desaceleración en Brasil, más el continuo deterioro en Venezuela), para 2019 la situación no se ve mejor. Uno de los factores clave puede ser lo que está ocurriendo en México, pues su efecto puede ser muy desfavorable.

Y hay puntos que deben atenderse pues uno de los aspectos más importantes del transporte aéreo, es su impacto en el turismo. A nivel mundial en 2018 hubo un incremento del 6% en el segmento internacional, donde se registraron 1,400 millones de personas viajando. En América Latina el crecimiento fue más modesto, pues sólo alcanzó el 2.5% para totalizar 116.1 millones de turistas internacionales, de los cuales 41.7 llegaron a México.

La contribución de la actividad aérea en el PIB regional es de 350 mil millones de dólares, que representa 8.7% del total de la derrama económica y 7.8% de los empleos generados. Estas cifras por sí solas, deberían bastar para que nuestras autoridades de turismo se pusieran las pilas y no dejaran caer esta actividad.

Pero como la misma ALTA advierte, los retos que tenemos son inmensos, y uno de los más importantes es que en México aún no hay claridad respecto al tema del Sistema Aeroportuario Metropolitano, pues —según dijo Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)— las aerolíneas no conocen aún los pormenores del diseño aeronáutico de la nueva terminal de Santa Lucía, ni salidas ni llegadas, no hay más que buenas expectativas, pero no se conocen los procedimientos, aun cuando se instalaron mesas de trabajo desde marzo.

En otras palabras, hay que pasar de los discursos a los hechos. Un dato importante es que, de acuerdo con ALTA, en América Latina se requieren inversiones en infraestructura por 50 mil millones de dólares y hasta ahora sólo están asegurados 12 mil. En tanto, las aerolíneas sufren las debilidades del sistema, pues a la falta de infraestructura se agregan las tarifas de aeropuerto y servicios más altas, y un costo del combustible que es superior al resto del mundo, al grado que para las aerolíneas de la zona este rubro representa el 30% de los costos totales, en tanto para el resto del mundo, esta carga sólo representa 23.5%.

Pese a todo, el crecimiento en pasajeros se mantiene desde hace 15 años y tanto las aerolíneas como sus casi 300 millones de pasajeros en la región (domésticos e internacionales) esperan mejores tiempos. Ojalá.

Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables, resarcirle a los trabajadores su patrimonio y dejar de culparlos por el quebranto.

