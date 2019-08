Monreal alude a todo lo que a él le falta”

Martí Batres Guadarrama, senador por Morena, volvió a arremeter este sábado contra el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, luego de que éste asegurara que es tiempo de actuar con madurez, serenidad y tolerancia tras la elección de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

“El día de hoy, en un evento, Ricardo Monreal habló de espíritu unitario, madurez y tolerancia. Es decir, de todo lo que a él le falta”, escribió Batres en su red social Twitter, en alusión a un mensaje que Monreal publicó en la misma red social y en la que hizo un llamado a ya no responder a ataques ni descalificaciones, “vamos a convocar a la unidad, a la tolerancia”.

“La elección de la nueva presidenta fue por unanimidad, por consenso, y los senadores decidimos no ir al pleito, no ir a la confrontación; decidimos cerrar filas por la unidad de Morena. Ahora es lo que corresponde, actuar con madurez, con serenidad y con tolerancia”, dijo Monreal Ávila.

Tras estos mensajes, Martí Batres Guadarrama aprovechó para volver a criticar a Monreal, a quien acusa de su debacle al no conseguir su reelección como presidente de la Mesa Directiva del Senado.