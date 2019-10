Morena consuma la extinción del Seguro Popular y nace el Insabi

Con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones, los diputados dieron su aval para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar; la discusión en lo particular continuaba al cierre de esta edición.

Los diputados de Morena y sus aliados desaparecieron este miércoles al Seguro Popular —que insistieron en lo repetido en campaña presidencial: ni era seguro ni era popular—y aprobaron con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Al cierre de esta edición aún continuaba la discusión en lo particular de este dictamen en el Pleno de la Cámara, lo que arrancó a las 17:20 horas.

Como argumento para ­desaparecer la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (que opera el Seguro Popular) es que después de 15 años, es decir, desde su creación, este seguro no ha logrado atender a la totalidad de población sin seguridad social, más de 20 millones de mexicanos, y no ha cumplido con el objetivo de garantizar acceso universal a la salud.

De acuerdo con la morenista Miroslava Galván, presidenta de la Comisión de Salud, expuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el Seguro Popular realizó un ­inadecuado control administrativo, provocando pagos de nómina no autorizados, de remuneraciones a personal que no estaba involucrado directamente en la atención a los beneficiarios, personal de honorarios sin tener evidencia de contrato, así como conceptos no previstos en el programa y que corresponden a ejercicios de años anteriores. Además de la compra de medicamento a un precio superior al de referencia.

FUNCIÓN. “El Insabi funcionará como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Salud y creado por mandato de ley. Tendrá entre sus objetivos: proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumos asociados a la población sin seguridad social, así como impulsar una adecuada articulación entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación general de la Secretaría”, de acuerdo con Galván.

DIVERGENCIAS. El debate por este dictamen enfrentó a legisladores del PAN, como a José Elías Lixa Abimerhi y Éctor Jaime Ramírez, con los de Morena, porque el primero llamó ignorantes a los morenistas.

Pese al intenso debate, Morena, PT, PES y el PVEM dieron luz verde a la sustitución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) por el Modelo de Salud para el Bienestar (SABI), en el que la creación del Instituto de Salud para el ­Bienestar (Insabi) reemplazará a la CNPSS.