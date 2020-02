Morena crea sus “sectores”

DIP. PORFIRIO MIÑOZ LEDO

+La política es el arte de disfrazar de general el interés particular

Edmond Thiaudière

Gran efervescencia se vive entre las huestes de MORENA, en las Cámaras del Congreso de la Unión, por la falta de señales para la renovación de la dirigencia del partido mayoritario y por la cercanía de los tiempos político-electorales del 2021.

Recordemos que todo el año pasado los diputados Mario Delgado y Bertha Luján protagonizaron una infructuosa lucha por el apoyo de senadores y diputados federales en sus aspiraciones por dirigir MORENA, pero ninguno ganó y lo peor fue que solo empantanaron el proceso.

El próximo capítulo es la creación de la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, que hoy se constituye formalmente. Su impulsor es Mario y, comentan los políticos de todas las posiciones, éste pudiera ser su último intento para imponerse en la dirigencia nacional que integrarán diputados federales, senadores y diputados locales, tanto de MORENA como del PT, el PES y el PVEM; y aunque nadie tiene claro cuáles son sus objetivos reales, su creación está revolviendo todavía más las aguas en el Congreso, en el partido y en el gobierno.

Personas vinculadas al búnker de Mario Delgado, comentan que esta intentona no parece lograr la respuesta esperada por su promotor, pues muchos legisladores ya no creen en su liderazgo y están optando por esperar qué les ofrece Bertha Luján y en todo caso, políticos al fin, aguardan día y noche a que llegue el momento de empezar a perfilar sus candidaturas a otros cargos para el 2021. Es decir, “las tribus de MORENA, al menos en San Lázaro, no saben quién será el bueno para dirigir el partido y muchos se sienten extraviados y ninguneados por AMLO, quien no da una señal sólida para que hagan su juego político”, resumen los comentaristas, seguidores y aspirantes al próximo juego político.

“Tal parece que Porfirio Muñoz Ledo tiene razón en que muy pronto nos estamos convirtiendo en un partido de Estado; al igual que el viejo PRI, ya estamos creando sectores corporativos, como es el caso del sector legislativo, pues eso y no otra cosa es la famosa Asociación de Legisladores de Mario Delgado”, reflexionan, algo molestos, los diputados morenistas.

En efecto, el desorden y la desorganización caracterizan al sector legislativo y a todos los sectores de MORENA. A ese escenario hay que agregar el desdén de López Obrador hacia los diputados federales, que se hizo patente en el hecho de que el presidente no se dignó a realizar el ritual de recibirlos ¡15 días después del arranque del período de sesiones! “Es un agravio que hasta ahora no nos reciba el Presidente, que puede estarse desquitando de los cuestionamientos y la rechifla que le propinamos en noviembre, cuando las negociaciones del presupuesto”, hacen su mea culpa diputados morenistas.

Es evidente que López Obrador juega con sus legisladores, los destantea y desorienta a las tribus que quieren dirigir al partido y esperan tiempos que nadie conoce bien a bien, porque son sus datos.., tras los que los legisladores se mueven a tientas, aunque no todos, porque circula la versión de que personajes como Ricardo Monreal y el propio Mario Delgado ya estarían poniendo en acción su plan B, consistente en crear otro partido y esto nos obliga a voltear la vista a donde se encuentra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien ya adelantó sus pasos hacia este último rumbo.

