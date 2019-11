Morena pretende asestar “el golpe más brutal” al campo: PRI

Sin posibilidad de sesionar en San Lázaro por el bloqueo de campesinos, los diputados del PRI se reunieron con su dirigencia nacional para trazar la ruta a seguir en la discusión y eventual aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2020 donde el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, acusó que Morena pretende asestar “el golpe más brutal” al gasto destinado al campo al que se le reducirán más de 20 mil millones de pesos.

Sostuvo que es “ un Presupuesto ocurrente, que no responderá a las expectativas de México”, pero además alertó que los recortes en materia de seguridad mantendrán una situación de vulnerabilidad y violencia en muchas regiones del país.

Dijo que no hay apoyo para ciencia y tecnología, ni respaldo para la cultura. Además, aseveró, “no hay inversión pública en los estados” y, eso, repercutirá en falta de oportunidades, y que no haya crecimiento y desarrollo.

Durante la reunión que se realizó en la sede nacional del PRI, el coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados, René Juárez, advirtió que “hay un descontento social” que se ha agravado con el anuncio de recortes a varios rubros incluso prioritarios como salud, educación y el campo.

El diputado Fernando Galindo, quien encabeza la negociación en la Comisión de Presupuesto, confirmó que los brutales recortes en todos los rubros esenciales han dado como resultado un descontento social que mantiene tomada la Cámara de Diputados.

“Lo que está atorando la negociación del Presupuesto son los ajustes dramáticos que tenemos en cada una de las Secretarías de Estado. El campo, el más dramático: 44 por ciento, en términos reales, menos que en 2018. Infraestructura indígena, arriba del 50 por ciento.

Disminuyen los recursos en materia de seguridad, tanto para la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, como el subsidio para las entidades federativas y municipios. Hay menos recursos para educación, hay menos recursos para salud, para la compra de medicamentos.

Todo eso ¿qué ha generado?, pues un descontento social, que se ve reflejado en la toma de la Cámara de Diputados”, aseveró

NO DESCARTAN NADA. Los ­priistas respaldaron la movilización de Antorcha Campesina y respaldaron a esta organización campesina que es una de las que mantiene el bloque en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, René Juárez dijo que sus 47 diputados están listos para ser convocados en San Lázaro o cualquier sede alterna, pero insistió que Morena tiene la ultima palabra para construir un presupuesto que atienda las grandes necesidades que enfrente al país.

De hecho no descartó ningún escenario o sede alterna con tal de sacar adelante el Presupuesto de Egresos para el 2020.