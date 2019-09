Muere Aron Eisenberg, actor de "Star Trek"

El actor estadounidense Aron Eisenberg, conocido por dar vida al personaje Nog en la serie de ciencia ficción "Star Trek", ha fallecido a los 50 años de edad, informó hoy su esposa.



"Nunca habrá otra luz como la de Aron. La belleza que era y el legado que deja atrás están más allá de las palabras. Lo amo mucho y lo extrañaré eternamente. Por ahora no estoy segura de cómo vivir sin él", escribió la mujer de Eisenberg, Malíssa Longo, en Facebook.



"Era un alma inteligente, humilde, divertida y enfática", agregó Longo.



La viuda de Eisenberg relató que el actor fue una inspiración por su sabiduría y resiliencia y explicó que se habían "fugado" el pasado 28 de diciembre y que la pareja deseaba tener una fiesta para celebrar su boda, pero estaban esperando para ahorrar el dinero suficiente.



"Aunque nuestro matrimonio fue corto en el papel, nuestros corazones habían estado casados mucho antes", comentó.



La causa de la muerte de Eisenberg no fue revelada, aunque el actor había recibido dos trasplantes de riñón, el más reciente en 2015, según el portal startrek.com.



De hecho, el actor nació únicamente con un riñón con defectos, ya que a los 14 años empezó a someterse a diálisis y a los 17 tuvo su primer trasplante.



En "Star Trek: Espacio Profundo 9", Eisenberg interpretó al personaje Nog, un Ferengi que era oficial de la Flota Estelar con el rango de teniente, destinado en la estación espacial Espacio Profundo 9.



Su personaje tenía una cabeza muy grande y unas orejas peculiares.



La serie, que tuvo un éxito mundial, se transmitió en Estados Unidos entre 1993 y 1999.



Eisenberg también tuvo papeles en la película de televisión "Amityville: The Evil Escapes" y las características "The Horror Show", "Playroom" y "Beverly Hills Brats", todo a finales de la década de 1980.