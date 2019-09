Muere mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de EU

Un indocumentado mexicano de 37 años murió el miércoles mientras se encontraba bajo custodia de Inmigración en una cárcel de Illinois (EE.UU.), confirmó el Consulado General de México en Chicago, aunque no reveló la identidad o las causas del fallecimiento.

El consulado precisó que ha solicitado a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que informe sobre la condición médica que "derivó en el desafortunado fallecimiento del connacional".



El inmigrante estaba recluido desde el 3 de septiembre en la cárcel del condado de McHenry, ubicada en la ciudad de Woodstock (Illinois).



El fallecimiento se produjo este miércoles en un hospital del área, a donde fue llevado por causas todavía no reveladas.



El consulado informó en su cuenta de Twitter que estuvo en contacto permanente con ICE desde el momento de la detención del inmigrante y hasta su traslado al hospital.



Aparentemente el ciudadano mexicano se encontraba en trámites de deportación.



Según el consulado, autoridades de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México trataban de localizar a familiares del fallecido en el vecino país a través de la red consular.



ICE no ha respondido a los pedidos de confirmación y detalles de la muerte.



Por lo menos siete niños inmigrantes han muerto en centro de detención de indocumentados en Estados Unidos en los últimos meses.



En mayo las autoridades detuvieron a 132.887 personas por entrar ilegalmente al país, casi tres veces más que los 51.862 del año pasado.



De los detenidos por cruzar ilegalmente, 11.507 eran menores sin la compañía de un familiar adulto y 84.542 formaban parte de grupos de familias en los que hay al menos un menor de edad.