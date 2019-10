Mujer, lesbiana, azote de narcos y corruptos… y alcaldesa de Bogotá

La colombiana Claudia López hizo ayer historia al convertirse en el primer miembro de la comunidad LGBT que va a gobernar una capital en América Latina.

López, de 49 años, fue elegida ayer alcaldesa de Bogotá, la capital de Colombia, donde los derechos de los homosexuales no están plenamente garantizados y donde impera aún la cultura machista, como en casi toda la región.

“Bogotá no solo votó para que la ciudad cambie en los próximos cuatro años sino para que esta generación cambie a toda nuestra sociedad. Votó para que a través de la cultura ciudadana, de la educación de calidad y de la igualdad derrotemos, superemos y desaprendamos el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia”, manifestó López, que mantiene una relación sentimental con la senadora Angélica Lozano.

“Que no haya duda, Bogotá votó porque el cambio y la igualdad son imparables”, apostilló la mujer que, cuando era senadora se atrevió a destapar la connivencia entre política, narcotráfico y paramilitarismo. (En la imagen, Claudia López celebra con su novia la victoria en las elecciones).