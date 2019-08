Nacionalismo blanco, antisemitismo, misoginia y apología de la violencia: los bajos fondos de internet

Sólo en lo que va del año 248 personas han sido asesinadas en Estados Unidos en algún tiroteo. El último ocurrió en California, cuando el pasado domingo un joven de 19 años disparó contra los asistentes de una feria gastronómica, matando a tres personas.

Es difícil saber qué motiva a un chico de 19 años a agarrar un rifle y disparar indiscriminadamente contra todo lo que se ponga por delante, pero la historia de William Legan, así se llamaba el asesino, se parece mucho a la de otros autores de tiroteos en Estados Unidos. Son jóvenes, blancos, racistas, misóginos, generalmente con tendencia a la depresión y con un nexo en común: vuelcan su odio en foros de internet.

Poco antes de la masacre, Legan colgó en su perfil de Instagram una imagen en cuyo pie de foto recomendaba leer un libro del siglo XIX titulado Might Is Right (El Poder es la Razón). “¿Por qué ciudades abarrotadas continúan haciendo espacio a las hordas de mestizos e imbéciles blancos de Silicon Valley?” agregaba la publicación. El ejemplar al que hace referencia incluye un alegato de la raza aria y la eugenesia (“mejora de la raza”), al mismo tiempo que condena el matrimonio interracial.

El libro puede encontrarse fácilmente en el foro 4Chan, uno de los sitios de reunión favoritos de los supremacistas blancos. En la práctica funciona como cualquier otro agregador de contenido, como Reddit, pero los temas que aquí se discuten suelen estar relacionados con los “derechos del hombre blanco”. No es la primera vez que este tipo de foros son acusados de permitir la difusión de mensajes xenófobos. Por ejemplo, el autor de la masacre en Nueva Zelanda, que acabó con la vida de 50 personas en marzo de este año, colgó su manifiesto racista en 8Chan, una escisión de 4Chan, que estuvo disponible en la web durante días.

En este tipo de foros, hombres de todo el mundo, aunque la mayoría son estadunidenses, debaten sobre lo que ellos consideran una sociedad en decadencia, dominada por la ideología marxista que amenaza los valores tradicionales de la raza blanca. Algunos de estos hilos se basan, prácticamente, en insultar a personas negras, latinas o lo que ellos llaman “mestizos”. “Las ciudades se vuelven prósperas y los negros se mudan aquí por las ayudas gratis porque algunos blancos son unos estúpidos y unos tarados, y los negros se hacen las víctimas para conseguirlas”, decía uno de los comentarios anónimos. Son los llamados hilos /pol/, políticamente incorrecto, y en ellos también abundan los mensajes sexistas del estilo “no intentes pensar como una mujer, te volverás un tarado como ellas”.

Stormfront. Otro de los sitios web predilectos de los supremacistas blancos es el portal Stormfront, White Nationalist ­Community. En este foro están disponibles manifiestos antisemitas, discursos de Adolf Hitler, propaganda nazi, textos en los que se niega el Holocausto e, incluso, un manual de cómo ser un buen “activista blanco”. La locura por mantener la pureza de la raza blanca llega a tal punto que se propone la creación de Estados en función de la etnicidad. “Cada raza tiene su propio etnoestado. (...) Las visitas temporales están permitidas pero el matrimonio interracial y la residencia permanente están prohibidos”, escribe uno de los usuarios.

En internet, a la vista de todo el mundo, hay miles y miles de horas de lectura sobre nacionalismo blanco, que se pueden comentar y compartir con millones de usuarios anónimos que se retroalimentan en su propio argumentario xenófobo. Pero esto no sólo se queda en unos comentarios en internet, en estos foros hay una auténtica fascinación por la violencia, las guerras y las armas. Una fascinación que algunas veces traspasa la pantalla y llega a la realidad.

Incels: cuando el odio es hacia la mujeres. Algunos de estos supremacistas blancos no sólo focalizan su odio contra la comunidad negra y latinos, también tienen en el punto de mira a las mujeres. Así, en los mismos foros en los que hacen apología de la xenofobia, comparten contenido misógino e insultos machistas.

Estos individuos se llaman a sí mismos incel, un término que proviene del inglés involuntary celibate, traducido al español como célibes involuntarios. Su uso se hizo popular en 2014, año en el que Elliot Rodger mató a seis personas en California porque, según él, sufría continuos rechazos por parte de las chicas.

La retórica de los incels nace de un profundo odio a las mujeres, únicas culpables de que no conseguían tener relaciones sexuales. Consideran a la mujer como un objeto que pueden poseer a su antojo y si ésta se niega, justifican el uso de la violencia contra ella. Un discurso misógino que puede llegar a ser tan peligroso como el de los supremacistas blancos.