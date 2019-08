Narro: “Los políticos que dividen, rezagan y dificultan el progreso”

Con José Narro al frente, ayer la organización Futuro 21 —creada por perredistas y expriistas, como lo es el exrector de la UNAM— arrancó su primera asamblea nacional en un último intento de grupos políticos de oposición a Morena que buscarán debilitar el poder hegemónico que ejerce en el país el presidente Andrés Manuel López Obrador, y para confrontar sus “decisiones arbitrarias y su presidencialismo exacerbado”, pero con la mirada bien fija en las elecciones intermedias de 2021.

Para ello, el reducido Partido de la Revolución Democrática (PRD) cederá su registro como partido para recibir a las organizaciones que se sumen a esta plataforma política en la que ya se encuentran además de Narro, la también expriista Beatriz Pagés Llergo, los exdirigentes del Sol Azteca, Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Guadalupe Acosta Naranjo y el excandidato presidencial por Nueva Alianza, Gabriel Quadri.

Reunidos en el Hotel Fiesta Americana, fue José Narro quien dio un diagnóstico del momento político del país: “A muchos nos preocupa reconocer que México no va bien, que el camino que seguimos no es el conveniente, que las cosas incluso pueden ir peor de no cambiarse la ruta por la que se transita y que la forma como se conduce al país no es la pertinente. Hoy menos que nunca la forma de atacar esos problemas —graves y añejos— podrán ser el autoritarismo o la descalificación del que piensa diferente. Tampoco lo serán la exclusión, el enfrentamiento o la amenaza, ni ayudará la formación de nuevas clientelas políticas”.

El secretario de Salud del gobierno de Enrique Peña Nieto aseveró que la historia nos demuestra que cuando la sociedad está dividida, a México no le va bien, y una tarea primordial de quien gobierna —en referencia a López Obrador— consiste en convocar y articular a la población. “Los políticos que dividen se escinden de una parte de esa población y, en consecuencia, se rezagan y dificultan el progreso, mientras que quienes procuran la unidad de la colectividad avanzan porque integran”, indicó el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y dijo a esta asamblea que el país los necesita, y reclama su compromiso.

“El país cuenta con nosotros. ¡El país es nuestro y lo haremos de todos los demás! Hoy, cobijados por nuestras ilusiones y por los valores de la República, debemos iniciar la hazaña. ¡Ésa es, ni más ni menos, la tarea!”

La asamblea sirvió para dar a conocer el Manifiesto por la República que contiene una serie de reclamos al actual Gobierno de México, entre ellos, que se ha impuesto un presidencialismo autoritario, centralista y clientelar empeñado en promover una retórica de odio e intolerancia. Decidido a dividir, estigmatizar y confrontar al pueblo mexicano con el pretexto de la “regeneración moral de la sociedad”, y que promueve la discrecionalidad y la corrupción al regalar recursos en efectivo, sin transparencia y sin reglas del desarrollo humano sostenible”, documento que fue leído por la diputada federal del Sol Azteca, Verónica Juárez Piña.

En tanto, Gabriel Quadri indicó que el Estado y la nación están a la deriva por decisiones como cancelar el aeropuerto y “proyectos fantasiosos como el Tren Maya, que constituyen la destrucción de la política ambiental”.

Señaló que la democracia en México peligra y los partidos están extraviados, por lo que Futuro 21 debe constituir una oposición nueva. Agradeció la generosidad del PRD para colaborar con este proyecto.