Niega Sheinbaum desvío en fondos de reconstrucción para costear informe

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, negó desviar los fondos de la reconstrucción de la Ciudad de México para la realización del informe de los 200 días de su gestión, que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de julio en la Plaza de las Tres Culturas.

“No es suficiente un informe ante el Congreso de la Ciudad de México”, señaló sobre la razón que motivó el evento, cuyo costo se dará a conocer en su momento.

No obstante, la funcionaria capitalina señaló a sus opositores: “No se preocupen, que no nos vamos a gastar el dinero de la reconstrucción”.

Sheinbaum afirmó que el objetivo central del acto que encabezará ese día es la “rendición de cuentas”, que es importante que la ciudadanía conozca. “informamos de diversas maneras, por las redes sociales, a través de los medios de comunicación, pero para la ciudadanía creemos que es importante que haya un informe de gobierno”, dijo.

A pregunta expresa de si ante la política de austeridad que persigue su gobierno no sería mejor dar esta rendición de cuentas en forma digital, respondió: “Hay muchas formas de dar los informe. No se preocupen no nos vamos a gastar los fondos de la reconstrucción”.

Dijo que esta clase de actos no son nuevos, pues cuando dirigía la alcaldía Tlalpan, rendía ante la ciudadanía informes cada 100 días en la explanada de esta demarcación como ahora lo pretende hacer como gobernante de la Ciudad de México.

Sobre las encuestas que diversos medios de comunicación publicaron este jueves que revelan un buen nivel de confianza de la población en su gobierno, consideró un privilegio trabajar para los habitantes de la ciudad y aseguró que se trabaja en la seguridad, tema que preocupa a los capitalinos.