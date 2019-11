Niños con cáncer “a la buena de Dios” al desaparecer el Seguro Popular

Mientras la comisión de Salud del Senado daba “luz verde” en fast track a la minuta que enviaron los diputados para desaparecer el Seguro Popular y crear el Instituto de Salud y ­Bienestar ­(Insabi), padres con niños enfermos de cáncer bloquearon la avenida Insurgentes y su cruce con Paseo de la Reforma, para protestar por lo que llamaron un “madruguete de los senadores” que con esta ley dejan en vilo la cobertura a 66 enfermedades, entre ellas diversos tipos de cáncer.

El texto de la minuta aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados establece que las 66 enfermedades que cubre el seguro de gastos catastróficos, partirá de cero en el Nuevo Insabi, es decir que se irá evaluando la pertinencia de mantener o no la cobertura a los que eran usuarios del extinto Seguro Popular.

Ello generó la molestia de padres de familia con niños que padecen cáncer, quienes exigían que se aclare el rol que tendrá el Insabi al sustituir al Seguro Popular y la cobertura que dará a los niños con esta enfermedad.

Incluso expresaron su molestia por el desdén de los senadores, sobre todo de Morena, quienes se negaron en un primer momento a suspenden la sesión de la comisión para salir a escucharlos o recibirlos, bajo el argumento de que no cederán a las presiones y las protestas.

“Qué es lo que va a pasar con nosotros ahora que ya cancelaron el Seguro Popular, porque no sabemos si el seguro de gastos catastróficos, que es el que nos cubre a nuestros niños con cáncer, va a seguirlos cubriendo de la misma manera y si nos van a dar una póliza de seguro al igual que no la dio Seguro Popular. Ésa es nuestra demanda, ¿sí o no quieren que se cree un organismo nuevo y se queden ustedes volando? como suele suceder”, expresó Esperanza Paz, madre de Hermes Soto, un niño que recibe tratamiento en el Hospital 20 de Noviembre.

Reyna Citlali Solís Arellano, cuyo hijo, Mario Ángel Galicia, de­safortunadamente falleció recientemente víctima del cáncer, y que exigió hace varias semanas un suministro suficiente del medicamentp metrotexate, estuvo solidaria con los manifestantes y expuso el pliego petitorio.

Sin embargo, más tarde, los padres de los niños con cáncer fueron recibidos por el presidente de la comisión de salud, Miguel Ángel Navarro.

Antes, esa misma comisión , aprobó, por mayoría y sin modificaciones, la minuta proveniente de la Cámara de Diputados por la cual desaparece el Seguro Popular y se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

Los senadores de Morena, como Lilia Margarita Valdez Martínez, argumentaron que el Seguro Popular era un negocio para grupos que se beneficiaban de ese programa.

“Se estaba convirtiendo en un negocio, se estaba convirtiendo en un negocio para grupos muy específicos que no les importaba la salud de los mexicanos, no les importaba y hasta la fecha no les importa, y son quienes de una u otra manera se siguen oponiendo a que cambie el Seguro Popular”, acusó.

El PAN votó en contra al acusar que sólo es un cambio cosmético y no les importa poner en riesgo la salud de miles de mexicanos, pues lo único que les urge es obtener los recursos destinados a gastos catastróficos de alrededor de 40 mil millones de pesos para hacer un uso discrecional de ellos.

“Tienen prisa por usas esos recursos que no recaudaron…”, acusó la panista Alejandra Reynoso Sánchez.

Adelantó que el PAN exigirá durante la sesión de este jueves, se explique de dónde se va a obtener el presupuesto para atender absolutamente todo lo que cubría el Seguro Popular.

“Eso es imposible, y lo vuelvo a repetir, lo que están ofreciendo es imposible de cumplir, dejen de mentir a los ciudadanos…”.