No dejaremos solas a mujeres durante el aislamiento: Silvano Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, refrendó su compromiso con las mujeres de la entidad durante la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) y aseveró que su administración no las dejará solas ni desprotegidas.

“La crisis sanitaria es una crisis humanitaria también y no permitiremos retroceder en causas tan importantes, como lo es la no violencia contra la mujer. En esta contingencia, y después de ella, no están ni estarán solas, Michoacán va a respaldarlas”, afirmó Aureoles.

El mandatario purépecha anunció que en la entidad ya opera un protocolo especial para reducir el riesgo de agresiones a mujeres durante el periodo de aislamiento por la pandemia de COVID-19.

Explicó que ya opera el primer Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante el periodo de aislamiento, en el que se ofrecen instrumentos para reducir las situaciones de riesgo, así como la posibilidad de salvaguardar a sus hijos o hijas.

Aureoles Conejo reconoció que la medida de quedarse en casa, si bien es la más importante para proteger la salud de las familias ante la pandemia, empieza a mostrar un rostro que lastima a todos.

“Nuestras casas, nuestros hogares, que deberían ser el lugar más seguro, y en el que debemos sentirnos protegidos, no lo están siendo para todos y todas. Muchas mujeres, de todas las edades, están sufriendo violencia familiar”, lamentó.

Aureoles Conejo explicó que el Protocolo funcionará a través de tres vertientes fundamentales:

1. Se garantizará la atención psicológica y acompañamiento permanentemente, de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de Seguridad Pública.

Para ello, se pone a disposición el número de emergencia del 911, el número celular y WhatsApp 4435 82 20 82, para orientación jurídica y psicológica, así como del correo electrónico seimujeratencion@gmail.com

2. Se ofrecerá el refugio para mujeres víctimas de violencia, que estará dando atención a las mujeres y sus hijas o hijos, cuando no cuenten con redes de apoyo.

3. Se trabajará las 24 horas en la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.

“La contingencia nos tiene muy ocupados, pero no dejaremos a las mujeres a merced del agresor”, sentenció Aureoles.

havh