“¡No estamos pintados!”, reclaman senadores morenistas a diputados... de Morena

Alejandra León Gastelum les pidió no politizar el tema y recordó que en efecto fue Morena quien aprobó esos nuevos impuestos

Las modificaciones que hizo el Senado al paquete de ley de ingresos 2020, en la que canceló la legalización de autos chocolate así como el aumento en el cobro de agua a productores agrícolas y pecuarios, provocó un cruce de señalamientos y acusaciones entre senadores de Morena ¡con sus compañeros de Morena! en Cámara de Diputados a quienes advirtieron que “no están pintados”.

“Los senadores no estamos pintados para sus ocurrencias…”, espetó la senadora de Morena, Lily Téllez a la mayoría de Morena y sus aliados.

La sonorense fustigó a sus compañeros diputados por aprobar ese impuesto al agua y advirtió que en el Senado, eso no pasará.

Ello mientras el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, considerado arquitecto de este paquete de ley de ingresos, pedía a sus compañeros senadores no eliminar el aumento al cobro del agua ni la legalización de autos chocolate.

“Mañosamente los diputados le dicen ajuste a un nuevo impuesto. Ocurrencias de un diputado de Sonora de apellido Lamarque…”, remató.

Reveló que ya circula un video donde un campesino le pregunta a Lamarque “¿Por qué nos odia?, ¿porqué la 4T odia a los agricultores mexicanos?”.

“La 4T no odia a los agricultores, un aumento en el costo del agua aumentará los precios de los alimentos. Desde aquí les mandó dos mensajes a los diputados: “los senadores no estamos pintados para sus ocurrencias. Morena en el Senado no avalará eso”, sostuvo.

El Senado dio marcha atrás al impuesto al agua y brotaron los carteles de la oposición. “Lo conseguimos, no habrá impuesto al agua”, se leía entre gritos de “sí se pudo, sí se pudo”.

Algunos morenistas como el senador Alejandro Armenta buscaban justificar que el paquete que incluye la ley de ingresos fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahí está el PRI y el PAN. Tricolores y panistas lo negaron y expresaron que sus bancadas votaron en contra.

Pero dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo y fue la senadora del Partido del Trabajo, integrante de la coalición que forma Morena en el Congreso de la Unión, Alejandra León Gastelum, quien les pidió no politizar el tema y recordó que en efecto fue Morena la que aprobó esos nuevos impuestos.

“Sólo 13 valientes diputados lo votaron en contra… no nos pueden engañar, no politicemos el tema, aquí están los datos. ¡Todos de Morena!, todos Morena, ninguna del PRI, ninguna del PAN, ninguno del PRD, si hubo votos del PT, del PES, ninguno del PVEM, ninguno de MC”, aclaró.

Un maratónico debate que inició muy temprano desde las 9 de la mañana en comisiones, y luego se trasladó al pleno del Senado, donde se recrudeció el fuego cruzado.

“El aumento al precio del agua a agricultores fue un golpe bajo que le dieron los diputados de Morena y sus aliados a los agricultores y debo reconocer que los Senadores, también de Morena, quitaron ese golpe bajo”, acusó el senador del PAN, Damián Zepeda.

“Ese discurso provocador y artero se viene abajo por desconocimiento de la ley”, reviraba el senador de Morena al defender el impuesto a turistas extranjeros.

El presidente de la comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el morenista Óscar Eduardo Ramírez, estableció que los senadores de Morena no se hacen responsables de los que hacen los diputados de su partido.

“Nos hacemos cargo de los menores de edad, pero no de los mayores, no podemos responsabilizarnos de lo que hacen los diputados…”, exclamó.

“El que se lleva se aguanta, cuando la Cámara de Diputados sea cámara revisora y nos corrija nos vamos a tener que aguantar…”, advertía otro morenista, Rubén Rocha Moya.