“No me importan críticas, la decisión en Culiacán fue muy humana”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le importa que los autoritarios y conservadores lo critiquen, pues aunque la decisión de Culiacán fue difícil, fue humana y no se volverá a valer la estrategia de enlutar al país.

Durante su visita al estado de Oaxaca, López Obrador comentó: “Si gobernamos defendiendo al pueblo ¡claro que vamos a lograr la transformación!, acabamos de tomar una decisión muy difícil ¡pero muy humana! en el conflicto en Culiacán, Sinaloa, decidimos primero la vida de los seres humanos, no a la violencia.

“La paz y la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia; la hermandad, el amor al prójimo, ésa es la filosofía, es la doctrina de este Gobierno. No nos importa que los conservadores, los autoritarios quieran que se gobierne de otra manera, ya ellos lo hicieron y no dio resultados, al contrario, ¡enlutaron a México!, convirtieron a México en un cementerio con esa idea de apagar el fuego con el fuego, la violencia con la violencia, nunca más, jamás vamos nosotros a reprimir al pueblo de México”.

Con esas palabras defendió la decisión de liberar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán e insistió en que en este gobierno “somos humanos, ¡muy, muy humanos!”.

Y agregó: “Y quiero agradecerle al Ejército nacional, a los soldados que es pueblo uniformado, por la manera en que nos están ayudando para no utilizar la fuerza; porque podemos resolver los problemas mediante el diálogo, mediante el acuerdo, no con el uso irracional del uso de la fuerza, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

“El ideal, el sueño que tenemos es que cuando todos tengan trabajo, cuando todos los mexicanos tengan bienestar, cuando todos los jóvenes sean atendidos, va a haber paz y tranquilidad en nuestro país, ésa es nuestra filosofía”, expresó.

Por otra parte, López Obrador entregó los primeros cheques a padres de familia de Oaxaca para que comiencen la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos.

“Me dio un coraje cuando me enteré del avance de la reconstrucción de Oaxaca, Imagínense ¡dos años después de los sismos y los niños siguen recibiendo clases a la intemperie!, ¡y todo por la corrupción y la burocracia! y dije ¡se acabó! Lo tenemos que solucionar”, expresó.

De igual forma dio el banderazo inicial al programa La Escuela es Nuestra, que en Oaxaca va de la mano con la reconstrucción de planteles dañados por el temblor de 2017.

En un convenio firmado con el Gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, se comprometieron más de dos mil millones de pesos para una primera etapa que contempla a cuatro mil escuelas.