“No veo a los Partidos Políticos”

En tiempos de recortes presupuestales, de ajustes a las finanzas nacionales, en medio de cientos de reflexiones sobre lo que está pasando se vuelve pertinente una pregunta:

¿Dónde están los partidos políticos?

Y es pertinente porque siempre al inicio de una administración, están mínimamente llamados a la congruencia, me refiero principalmente a aquellos que tanto pregonan que no es posible un país rico con pueblo pobre, a los que han tomado como bandera a la pobreza para ganar “feligreses” a cambio de altos presupuestos.

¿O será que no tienen una opinión sobre lo que está pasando porque precisamente, a ellos las tijeras del recorte no los alcanzan?

No hemos escuchado, por ejemplo, ni los representantes de la izquierda, ni los de la derecha se están sumando a estos tiempos de austeridad, no estamos viendo esfuerzos, no estamos presenciando que renuncien a los altos presupuestos a los que tienen acceso, no hemos visto un ápice de congruencia.

Al contrario, ausencia es lo que presenciamos en estos momentos difíciles, falta de capacidad al responderle a sus seguidores, falta de congruencia y sí, lastimosamente vemos cómo se envisten en trajes de personajes que a todos nos duelen, no les importa vestirse de campesinos o de indígenas, colgarse del dolor de otros para continuar haciendo de la política su botín.

Existe ausencia de partidos, concretamente los de izquierda, no sabemos dónde está la voz de sus representantes populares, porque a la hora buena, son los últimos (si es que lo hacen) en solidarizarse con las políticas de austeridad. No se vale que aquellos partidos que se dicen de izquierda anden por la vida ofreciendo cheques de honestidad y en corto, en lo obscurito, continúen con los bacanales.

Subirse a carretas, creer que son los nuevos Zapata, los nuevos Villa, no les da la calidad que se necesita para gobernar, porque mientras pretenden enviar esos mensajes, el dinero público les sigue llegando a sus bolsillos, sí, el recurso de todos, el que tanto dicen defender.

Por eso, la gran pregunta en tiempos difíciles es saber ¿Dónde están los partidos, dónde están los de izquierda, los de derecha, los de centro izquierda, donde están todos????… ¿Cómo se están sumando a estos tiempos de austeridad? Porque si no tienen la altura de miras para responder en un año NO electoral, por más alianzas que hagan, cierto estoy que las y los ciudadanos les pasarán la factura en el futuro en las urnas. Ojalá al menos entiendan esto último.

@DrLuisDavidFer