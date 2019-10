Nobel de la Paz: ¿Por qué a Gandhi no y a Kissinger sí?

Controversia. El premio más famoso del mundo —cuyo galardonado este año se conocerá hoy, con la adolescente Greta de favorita— es también el más polémico, no sólo por habérselo concedido al cerebro en EU de las dictaduras latinoamericanas, sino por negárselo al padre de la No Violencia. De igual manera que cambió sus reglas para que no se concediera a título póstumo, debería cambiarla para retirárselo a quien no lo merezca