Nostalgias legitimadoras

Esplendor. Hasta octubre 27. Galería Rivera en Parque España 47, Condesa. Sabados 12:00 a 18:00 horas. Citas en Facebook, Instagram o riverariveragaleria@gmail.com

Rivera, es un espacio dirigido por Wendy Cabrera Rubio, Marek Wolfryd y Karla Kaplun que tiene su primera exposición con una muestra colectiva que conjuga memorabilia estética de espacios independientes de artistas con arte hecho por sus integrantes. Nombrada Esplendor en oposición irónica a México: Esplendores de Treinta Siglos, 1990-93, exhibición itinerante celebrada durante las negociaciones del TLC del sexenio salinista.

El póster de un concierto de Mazinger Z, grupo de rock del artista Miguel Calderón más su video, Cavernario, 2000, evocan a La Panadería (1994-2002), un viejo disquete de Aldo Chaparro y un dibujo de Mario García Torres a La Mesa (1998-2000), impresos y arte de Adolfo Patiño (1954-2005) y Néstor Quiñones evocan a La Agencia (1987-93) y a la todavía activa Quiñonera; La Torre de los Vientos (1996-2002), fundada por Pedro Reyes es evocada por documentación clave. Otros espacios incluidos son Object not Found, Diagrama, Zona, Risco #243, Neter, etc.; a éstos se suman artistas y espacios actuales como Salón Silicón, Obrera Centro, Deslave, Biquini Wax EPS, Café Zena, Cráter Invertido, etc.

Land Art de los Pobres, 1993-94, de Damián Ortega fue exhibida en Polanco en Temístocles 44 (1993-95), espacio apoyado por Haydée Rovirosa, posterior directora de Art & Idea, iniciativa ubicada en los noventa en la demolida casa que dio paso al edificio que aloja esta curaduría, involuntario reconocimiento al patrocinio de Rovirosa al arte emergente. ¿Esta exposición establece un relevo y continuidad entre viejos y nuevos espacios?, ¿Legítima ambos aún más? El comercio de apuestas como Mártires de la Conquista o Guadalajara 90210, así como la presencia de galerías comerciales en La Escuela de la Paz, durante el pasado Gallery Weekend, más esta nostálgica exposición, ¿marcan el fin de una época para los Espacios Independientes?

