Nuevo riesgo de crisis en derechos humanos: los que regresan a Centroamérica por su cuenta

Quienes regresan desde México a Centroamérica, por su cuenta y disuadidos de llegar a Estados Unidos por nuevas restricciones de tránsito, están en riesgo latente y vulnerabilidad: no son detectados por Migración y tampoco buscan apoyo oficial debido, principalmente, a la desconfianza en la autoridad mexicana, concluye el equipo de investigación interinstitucional más amplio formado hasta ahora y denominado Región Transfronteriza México-Guatemala.

Estos flujos migratorios de norte a sur están integrados por quienes, ya en territorio mexicano, deciden que la llegada a Estados Unidos no es posible y tratan de regresar a su punto de partida por su cuenta y riesgo. Es decir, se trata de regresos no seguros por las mismas rutas en las que los migrantes que van al norte encuentran el riesgo de ver violentados sus derechos humanos.

Un factor reciente es mencionado como factor principal “el mando institucional de la política migratoria ha girado de facto de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el tema migratorio se ha posicionado como el principal eje de negociación de México con Estados Unidos”, señala el documento resumen hecho público ayer.

Un dato particular es que el flujo en reversa se origina no sólo en las cercanías de la frontera sur (donde el gobierno mexicano está concentrando sus esfuerzos de taponeo), sino que los investigadores detectaron los flujos migratorios norte-sur en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

Otro dato relevante es que los estudiosos a cargo de este proyecto están mapeando los nuevos fenómenos migratorios, incluyendo un tema que Crónica trató recientemente: los cerca de 400 puntos en los que hay tránsito permanente y sin documentar de personas y mercancías entre Guatemala y México (ver el plano).

El estudio Región Transfronteriza México-Guatemala cuenta con 90 investigadores de consolidada trayectoria del Centro Geo, Colef, CIDE, CIESAS, Instituto Mora, ECOSUR, Flacso Guatemala y la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“EN LA BIBLIA SE DICE...” El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no debe de alentarse el rechazo a migrantes. “La xenofobia, rechazar al extranjero, no es humano, además, lo he dicho y lo repito, porque tiene que ver con ser consecuentes. En la Biblia se habla de proteger al forastero, de no maltratar al forastero. ¿Cómo vamos a ir a los templos?, ¿cómo vamos a ir a la iglesia si no cumplimos con los evangelios, con los mandamientos?, ¿cómo vamos a estar rechazando a seres humanos que se buscan la vida como pueden?, ¿por qué esas campañas, esa xenofobia?”, señaló.

Indicó que así como exigimos respeto a lo migrantes mexicanos en Estados Undios, “debemos proteger a los que por necesidad pasan por nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida”, señaló, “¡ya basta, eso (la xenofobia) tiene que ver con el conservadurismo rancio!”