“Nunca hubo detención formal”: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, al encabezar en Culiacán una reunión del Gabinete de Seguridad, informó este viernes que al suspender el operativo militar para la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, fue para proteger la integridad de los ciudadanos, ya que una vez ubicado el sospechoso y listo para su captura, grupos delincuenciales afines se movilizaron en varios puntos de Culiacán, amenazando la paz y seguridad de la población.

Durazo, quien fue desmentido este viernes por el presidente López Obrador, al asegurar que las balaceras en Culiacán son resultado de un operativo de orden de captura de Ovidio Guzmán y no por una acción circunstancial, como dijo el titular de Seguridad, no retomó el asunto y dijo que el hijo de El Chapo nunca estuvo formalmente detenido, pues no llegó a tiempo la orden de aprehensión para actuar de forma legal y formal. Rechazó que hubiera falta del estado de derecho o ausencia del gobierno federal con la decisión de liberar Ovidio Guzmán.

“Nuestro objetivo no es ganarle un duelo a una organización criminal, sino recuperar la paz. No buscamos enlutar hogares sino resarcir el desgarrado tejido social de nuestra patria. No vamos a regresar a los tiempos de las masacres generalizadas, aún y cuando las pidan, desde insistencias dignas de mejores causas, las voces de algunos que destacaron por ordenarlas, permitirlas y tolerarlas en tiempos pasados. No nos interesa andar por la vida envueltos en un manto de sangre derramada. Vamos a ganar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor al que ya ha sido por tantos años”, precisó.

Por otra parte, se informó que se desplegaron 230 militares que se trasladaron a Culiacán, con el fin de fortalecer la presencia en esa localidad. Los refuerzos forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, conformado con militares de élite que cuentan con un adiestramiento y armamento especializado y que actúan en operaciones particulares.