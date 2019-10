ONU llama a reducir la tensión en Chile

Naciones Unidas urgió este lunes a todos los sectores de la sociedad chilena a reducir la tensión, rechazar todos los actos de violencia y buscar soluciones pacíficas a los problemas que han derivado en las manifestaciones de los últimos días.



Según la organización, el secretario general, António Guterres, ha estado siguiendo muy de cerca las protestas en Chile, que han dejado ya once muertos y numerosos heridos.



El equipo de la ONU en el país, a través de un comunicado, expresó su "profunda preocupación por los actos de violencia registrados en Santiago durante el fin de semana" y lamentó en particular el alto número de heridos, incluidos menores y agentes del orden.



En reacción al estado de emergencia decretado por el Gobierno, Naciones Unidas recordó que esta medida debe ser aplicada respetando "el Estado de Derecho y los estándares internacionales de derechos humanos a los que Chile se ha adherido".



"Naciones Unidas también llama a todos los sectores de la sociedad chilena a reducir tensiones, rechazar todos los actos de violencia y buscar soluciones pacíficas a los problemas que enfrenta el país", señaló el mensaje.



El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, dijo en su conferencia de prensa diaria que el jefe de la organización respalda plenamente ese llamamiento y que el equipo de la ONU en Chile está en contacto con las autoridades.



Para Dujarric, las protestas actuales en Chile y en otros países alrededor del mundo tienen razones nacionales específicas, pero también muestran a menudo "la frustración de la gente con el sistema, la frustración con la desigualdad y con necesidades que no se satisfacen".



En los últimos días, grupos violentos han radicalizado una protesta social que tuvo el alza del precio del metro de Santiago como detonante y que derivó en violentas manifestaciones en diversas ciudades del país, con barricadas, incendios y saqueos.



En la última noche, los disturbios dejaron un saldo de tres personas fallecidas, 50 policías y militares heridos y 350 actos de violencia, indicó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.



Con estas tres nuevas víctimas mortales, la cifra de fallecidos desde que hace tres días se agudizó la violencia en el país se elevó a once