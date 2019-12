Otorgan a la candiense Anne Carson el Premio Internacional Manuel Acuña

La Secretaría de Cultura de Coahuila otorgó a la escritora canadiense ­Anne Carson el Premio Internacional Manuel Acuña, en la categoría de Trayectoria Poética, la cual se entrega por primera vez en el marco del galardón dedicado al poeta coahuilense.

Al hacer el anuncio del fallo, la secretaria de Cultura del estado, Ana Sofía García Camil, leyó el acta del el jurado en la que explica su decisión: “La obra poética de ­Anne Carson nos parece la más significativa de estas últimas décadas. A través de su fluido tránsito entre unos géneros y otros (desde el ensayo hasta la poesía, la conferencia, el relato, el arte conceptual, el performance y la ópera), Carson genera un discurso poético profundamente anclado en la tradición literaria occidental, desde Safo y Eurípides a Emily Brönte y Gertrude Stein, y al mismo tiempo radicalmente contemporáneo.

“Su obra es tan revolucionaria como lo fueron el invento del microscopio o del telescopio: instrumentos de observación que nos revelan, a través de sus lentes talladas con precisión milimétrica, tanto los detalles más sutiles de la experiencia diaria como la vastedad del juego intelectual, en el que se inscriben nuestras interpretaciones parciales de la realidad”.

“Anne Carson es, para nosotros, la literatura encarnada”, comunicó el jurado conformado por la poeta española, y ganadora de la edición 2017, Ana Isabel Conejo Alonso; la poeta Nadia Contreras Ávalos; la poeta y crítica literaria Marianne Toussaint Ochoa; el poeta y editor León Plascencia Ñol; y el maestro Eliezer Jáuregui Arrazate, como representante del sector académico de Coahuila.

De acuerdo con la convocatoria que se abrió el 16 de julio pasado, esta categoría busca reconocer a los autores por la calidad e importancia de su obra. Se entrega a quienes han trascendido las barreras del lenguaje, y han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural universal a través de la poesía.

En esta edición, se recibieron 14 postulaciones desde España, Italia, Canadá, El Salvador, Colombia, Ecuador, Cuba y México, a través de agrupaciones o instituciones que respaldaban sus trayectorias. En el caso de Carson, fueron la Universidad de Salamanca (España), Vaso Roto Ediciones y la revista madrileña WMagazine, quienes la postularon.

El premio, que la maestra tiene intención de recibir, consiste en: un diploma, una estatuilla conmemorativa del CLXX aniversario del nacimiento del poeta Manuel Acuña y la cantidad de 50 mil dólares, que se entregarán en una ceremonia, durante la Feria Internacional del Libro Coahuila 2020, a realizarse del 24 de abril al 3 de mayo.

Cabe destacar que el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía cuenta con una bolsa de 100 mil dólares entre dos categorías: trayectoria poética y obra inédita, cuyo fallo será dado a conocer el próximo año. Éste es un esfuerzo completamente a cargo del estado de Coahuila, que a diferencia de ediciones anteriores, ya no cuenta con la participación federal.

Anne Carson ha publicado varios volúmenes misceláneos de poemas y ensayos, cuyo “pensamiento poético alcanza allí donde no puede penetrar la filosofía, explora rincones del concepto del ‘yo’, del ser y del deseo a los que nunca antes se había llegado”, en opinión del jurado.

Destacan Essays and Poetry (1995); Glass, Irony and God (1995); Men in the Off Hours (2000); The Beauty of the Husband (2000); Decreation (2005); Autobiography of Red (1998), el ensayo Economy of the Unlost (2002) y un volumen con sus versiones de la poesía de Safo, If Not, Winter (2002).