Otro ataque: se fue a vivir cerca del hospital para estar disponible y el casero lo echó cuando supo que era médico

Édgar Adrián Hormigo Matos es médico residente del Hospital Regional número 14 del IMSS, situado en la colonia Jardines de la Paz. Él llegó en febrero a Guadalajara para realizar su residencia en urgencias, durante tres años. Todo iba bien y encontró un lugar cerca del hospital para estar siempre disponible.

Y todo iba bien hasta que el casero supo que era médico. El 14 de abril fue desalojado por su casero, Óscar Pérez, quien lo sacó del cuarto que rentaba en la avenida Río Nilo 3150, a unas cuadras del Hospital. Le argumentó que ya no lo quería en su casa, por ser trabajador de la salud.

"Sí, me dijo claramente que tenía miedo a que iba a morir por mi culpa. Así tal cual esas palabras salieron de su boca. Me dijo 'es que tú me vas a matar, qué caso tiene que yo me ande cuidando, si tú vas a venir infectado y plagado de eso aquí a la casa'; no se me hace justo”, indica el residente que está salvando vidas en estos momentos, “me lo gritaba junto con su primo, gritándolo ambos, diciendo que yo los iba a matar infectándolos, que yo iba a estar totalmente contaminado".

El doctor Édgar Hormigo pagaba un alquiler de $4 mil 500 y el desalojo se dio el 14 de abril, cuando le faltaba un día para que se venciera la renta que él había pagado hasta el 15 de abril.

Cuando el casero, Óscar Pérez, lo desalojó, el médico del IMSS le pidió tiempo para buscar otro sitio donde hospedarse. Sin embargo le pidió que se fuera en el acto. Fue cuando tomó sus cosas y se salió del lugar. Incluso, no le quería regresar el depósito de $4 mil 500, pero tras insistir, el propietario le aventó el dinero (la sana distancia en la versión idiota).

El médico nativo de Acapulco, Guerrero, expresó que le pareció un trato no sólo discriminatorio por ser médico, sino inhumano.

"Yo soy humano, soy mexicano, tengo derecho a estar en un lugar sin ser agredido, igual que ellos. Entiendo que estos tiempos son difíciles y que nadie los quiere, pero en estos momentos hay que unirnos, al menos en lo que compete al personal de salud, debemos tomar las indicaciones necesarias y no discriminar a las personas. Me gustaría que pensaran a futuro, que posiblemente, ojalá y no les pase a ellos, pueden enfermarse y cuando ellos se enfermen un personal médico, una enfermera, un doctor, un hospital, jamás les van a cerrar la puerta como ellos nos están cerrando la puerta a nosotros", lamentó.

Desde que lo echaron de su habitación, el doctor Édgar Adrián Hormigo se vio obligado a vivir en un cuarto de hotel por el que paga $400 pesos diarios.

En este momento está buscando un cuarto para rentar, en un lugar en el que respeten sus derechos y no lo discriminen, para residir los tres años en que durará la especialidad en el IMSS, en Guadalajara.

Hormigo Matos aclaró que él labora en el área de urgencias del Hospital Regional 14 del IMSS y hasta el momento no le ha tocado atender a ningún paciente sospechoso del Covid-19, pero está colaborando en que su hospital no deje de funcionar para dar respuesta a la pandemia. Si llega el momento de enfrentar en primera línea al COVID-19, él ya cuenta con el equipo pertinente de protección.

El médico indicó que denunciará el acto de discriminación y el atropello ante la Delegación Jalisco del IMSS, mediante una carta.