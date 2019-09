Para Oreja

La verdad, resulta molesto que sigan criticando a Yalitza Aparicio por seguir codeándose con las grandes figuras internacionales de Hollywood. Recientemente estuvo vestida en plateado por Michael Kors en un desfile de modas de este diseñador, donde Nicole Kidman estuvo en gran plática con la actriz de Roma.

Y la oaxaqueña internacional sigue generando cientos de envidias, tanto por la fama internacional que posee, como por las amistades que ha generado el hacerse nominada a un Oscar por su actuación en la película de Alfonso Cuarón.

Todo está perfecto, que haga comerciales anunciando shampoo o celulares, igual es muy bueno que salga en las portadas de revistas, acuda a conferencias, la entrevisten en todas partes, lo que no creo que sea nada congruente es que ahora se puso a anunciar un tienda cuya particularidad es vender en pagos, dar créditos de todo y cuyo enfoque de venta no es precisamente para Hollywood, pues hasta ahora las fotos de Yalitza son con vestidos de grandes diseñadores que no venden ni un botón barato.

La guerra entre Verónica Castro y Yolanda Andrade sigue a todo lo que da, más ahora que la querida chaparrita de oro dijo que se retiraba de la actuación por la gente mala que la atacaba. Yolanda, que siempre se ha distinguido por ser muy sincera, clara y abierta, no tardó en contestar en sus redes, sin decir un nombre, y la tachó de ridícula.

Aquí hay varias cosas que no se valen, primero porque, si se amaron tanto, Yolanda nunca debió comentar que se casó con ella, que tiene fotos y videos. Creo que los únicos dueños de su sexualidad somos nosotros mismos como individuos. Si alguien decide salir “del closet” y declarar sus preferencias sexuales es la persona que las tiene.

@vero1gallardo