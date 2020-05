PARA OREJA

Este Día de las Madres será muy especial, no sólo porque se trata de celebrar a la mujer que más se ama, sino porque por primera vez será una celebración muy diferente.

Este Día de las Madres será muy especial, no sólo porque se trata de celebrar a la mujer que más se ama, sino porque por primera vez será una celebración muy diferente, nada de llevarla a comer fuera de casa o hacer comida con toda la familia. Nada de festejar a la mamá, a las hijas y nueras, a las abuelas.

No es un día triste ni hay que convertirlo en eso, al contrario, es el momento de demostrar lo mucho que se le ama con palabras.

Por ejemplo, para Mayrin Villanueva ser mamá por primera vez, fue muy difícil, pues no quería separarse de su hija Romina, hoy tiene tres hijos, pero la primera vez el separarse de su pequeña para ir a trabajar le trajo muchas angustias, en los foros lloraba y hablaba a cada rato para saber cómo estaba su bebé.

Aracely Arámbula el mejor momento de su vida fue cuando supo que estaba embarazada de Miguelito, ya que confesó que durante un año estaban buscando su llegada. Dice que ella y Luis Miguel lloraron de la emoción en el momento que confirmaron que iban a ser padres. Claro que ahora ella es ambas cosas.

Para la amada Carmelita Salinas la maternidad fue muy especial, ya que tuvo varios abortos espontáneos antes de que naciera Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia, la vida le hizo una mala jugada al perder a su primogénito de cáncer, el dolor de perderlo no ha cambiado, no hay día ni conversación en la que no recuerde a Pedro, sin embargo, su sostén son su hija, sus nietos y ahora sus bisnietos.

Y también hay mamás primerizas que aprovecharon su fama para escribir libros de cómo ser mamá, así lo hizo Aleida Núñez cuando su bebé tenía un año o poco menos. No era mala idea, sin embargo, no sabemos cuántos libros logró vender.

Claro que ser mamá no es algo que se aprenda con consejos de un libro, casi todas las mujeres que somos madres hemos tenido el apoyo y ayuda de la mejor mentora, la propia mamá o la abuela paterna, siempre una mujer madre la mejor consejera para empezar en la tarea más difícil y la que más enorgullece: ser madre.

Twitter: @vero1gallardo