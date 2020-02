Paredes: Cuando el PRI no está en el poder, no sabe qué hacer

El PRI se encuentra en crisis y confundido, sin encontrar la relación que debe mantener con el presidente de la República, reconocieron ex dirigentes nacionales de ese partido rumbo a los trabajos para su Asamblea Nacional donde buscan transformaciones para el tricolor de cara a las elecciones del 2021 y 2024.

La ex dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, sostuvo que el PRI está confundido y nunca tuvo resuelta su relación con el Poder o con el Presidente de la República y reconoció que cuando el tricolor no está en el poder, es peor, porque no sabe qué hacer.

A su vez, la ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho consideró necesario que el PRI pida perdón a los mexicanos por haber tolerado los actos de corrupción de sus gobernadores pero el actual dirigente nacional, Alejandro Moreno reviró que el tricolor no tiene la culpa de lo que hacen algunos de sus personajes.

Quienes fallan –dijo son los individuos por lo cual el PRI no será abogado de nadie. “No vamos a defender a nadie, pero tampoco voy a permitir que se difame y se ataque al PRI por compañeros que hayan incurrido en alguna falta”, aseguró.

En medio de acusaciones sobre un intento de reelección por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el también presidente de la COPPPAL llamó a los priistas a estar atentos ante cualquier intento de modificar la Constitución y advirtió que defenderán con todo el sufragio efectivo y no reelección, pues es una aportación de este partido.

En el marco de un Foro Rumbo a la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, Sauri Riancho recalcó que pedir perdón por parte del PRI sería el primer acto de un análisis crítico de la actuación de este partido en los últimos años donde se le estigmatizó con actos de corrupción por parte de algunos de sus militantes.

A partir de esta reflexión, dijo, el PRI se puede convertir en una nueva opción electoral.

Durante este foro, uno de los temas que se puso sobre la mesa para analizarlo en la próxima Asamblea Nacional a realizarse tentativamente en agosto próximo, fueron las alianzas electorales rumbo al 2021 y 2024 donde se renovará la presidencia de la República .

¿ALIANZAS? El ex presidente del PRI, José Antonio González reconoció que el tricolor debe hacer alianzas pues de lo contrario solo no podrá ganar esas elecciones.

Sin embargo, Sauri Riancho y Paredes Rangel consideraron que se debe analizar con cuidado esta variable, pues no se puede hacer alianzas con cualquier partido y en el caso de Sauri ejemplificó con el Partido Verde.

El Partido Verde hizo alianza con el PRI en el 2018 y ahora vota con Morena, recordó.

Por ello consideró que el PRI no debe actuar como “novia desesperada” y hacer alianza con cualquier partido.

Paredes Rangel convalidó esos argumentos y explicó que las alianzas deben analizarse a partir del tipo de elección que son: una presidencial, para gubernatura o hasta una presidencia municipal, pero no para elecciones para el Congreso de la Unión.

“Es un tema casuístico, lo digo por nuestros amigos de viaje (PVEM) que les convino mucho el viaje y a nosotros nos dejaron por ahí varados…”, ironizó.