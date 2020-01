Parlamento abierto

La bancada de Morena en el Senado busca cómo lavarle la cara al gobierno después de la fallida presentación del Frankenstein de reformas al sistema penal.

Para evitar que crezca el costo político de iniciativas que, sin más, avalaban pruebas vía tortura y espionaje, propone abrir las puertas de la Cámara para poner en marcha un Parlamento Abierto.

La idea es que los borradores pasen al archivo muerto y se generen otras propuestas por lo menos civilizadas, ya que la propuesta inicial era una restauración de la ley de la jungla.

Es la oportunidad de que el paquete de reformas en la procuración de justicia salga con pleno respaldo político del Senado.

Hit de Trump

Justo el día en que se anunció un acuerdo para poner fin a la guerra comercial EU-China, el Senado de EU aprobó por cómoda mayoría el T-MEC.

Hay que reconocer que el inquilino de la Casa Blanca conectó un hit y que desde ayer ha estado presumiéndolo en redes sociales.

Trump, urgido de buenas noticias en el marco del juicio político al que es sometido, dijo que los acuerdos son únicos en la historia norteamericana.

También la 4T conectó un extrabase y el propio presidente López Obrador lo está cacareando. Dijo en un video grabado en su oficina que con la inminente firma del acuerdo habrá más confianza empresarial para invertir en el país. Tiene razón.

Ya sólo falta la firma del gobierno de Canadá. Ojalá que el gobierno de Justin Trudeau no la haga de emoción.

Van con todo

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral es un enclave de Morena dentro del organismo electoral. Su titular, Jesús Zamora, forma parte de un grupo morenista que encabeza Higinio Martínez, exalcalde de Texcoco y hoy senador de la República.

Esa instancia dio a conocer el inicio de una investigación para determinar si los integrantes del Consejo General violaron leyes o reglamentos en su insistencia en tener un salario mayor al del Presidente de la República.

Al anunciar la indagatoria, Zamora adelantó que es probable que los consejeros le hayan causado un daño patrimonial al instituto, además de haber violado la Constitución.

La dirección jurídica de INE respondió, diciendo estar convencida de la legalidad de los acuerdos sobre la estructura salarial.

Debajo de la puerta

El periodista Héctor de Mauleón recibió ayer una amenaza de muerte en su domicilio particular.

Le pasaron el mensaje amenazante debajo de la puerta.

La denuncia causó revuelo en las redes sociales pero requiere mucho más que eso. Necesita una respuesta inmediata de la autoridad capitalina

No puede correrse el riesgo de pensar que es una acción irrelevante perpetrada por alguien que no tiene nada mejor qué hacer. Condenar el hecho no es suficiente.

Se impone una investigación inmediata, expedita, sin fobias.