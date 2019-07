Patricio Arellano busca nuevas conexiones con México

El cantante y compositor argentino Patricio Arellano pisará territorio mexicano este próximo 13 de julio, donde piensa estremecer al público durante un concierto inolvidable que ofrecerá en el Foro Total Play.

Una noche en la que hará una remembranza por su paso en la música, la cual comenzó a los 13 años de edad, en los que ha tenido la oportunidad de ser parte del mundo de la televisión, la composición y su parte preferida, la interpretación, así lo ha expresado el cantante a Crónica.

“Será una noche en la que dejaré lo mejor de mi arriba del escenario, me gusta tener al público cerca y sentir esa calidez que los envuelve, por eso, creo que el foro se presta a lo que quiero hacer. Cantaré los temas que me han llevado al lugar en el que me encuentro, así la gente podrá interpretar junto conmigo cada canción”, dijo.

Arellano, ha compuesto la mayor parte de sus canciones, por lo que se ha convertido en un proyecto más personal, y con el que piensa romper barreras y trascender en todos los sentidos.

“Son diez años de carrera, tiempo en el que edité cuatro discos, pero esta es mi primera vez en México y por eso no sólo tocaré canciones de Nuevo Sol, mi último disco, sino también de los otros tres porque hay público que me conoció desde el principio”, dijo.

Ha ganado un público de distintos rubros, ya que al participar en la serie Sueña conmigo, junto a Eiza González, logró conquistar el corazón de cientos de fanáticos, quienes lo vieron en otra etapa de su carrera, “por lo que al conjuntar todo, se vuelve cada vez más grande el sueño”, mencionó.

Agregó, “una vez que el público sabe de ti, se torna a otro mundo, y es por eso, que a través de este concierto, busco esa conexión que se ha generado a través de una pantalla, a través de las redes y las distintas formas de comunicarnos. Los show en vivo, tienen una magia especial y eso es lo que busca todo cantante, el poder generar ese sentimiento a la hora de cantar frete a frente”.

Por lo que aseguró, está dispuesto a conquistar al público mexicano y llevarse un poco de su simpatía, además de seguir trabajando en nuevos temas, mismos que lo traigan de regreso a la ciudad.

