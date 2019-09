Patrick Watson sorprende con velada íntima

"Cuando llegas a casa y no aparenta ser como la que era cuando la dejaste, y la extraña sensación de estar tan lejos de lo que tenías en mente que tu piel ya no te queda bien", así es como el cantautor canadiense Patrick Wilson define la esencia del sencillo “Dream for dreaming”, el cual abre su más reciente disco, Wave.

El músico se presentará en El Plaza Condesa el próximo 31 de enero del 2020, sin embargo la noche del pasado lunes ofreció una velada especial de la presentación del disco, en El Apartamento un pequeño foro ubicado en la colonia Roma, en la que presentó algunos de sus éxitos con un formato a piano y voz, con algunos arreglos atmosféricos de órgano, y un par de músicos de soporte en guitarra y sonidos ambientales.

El disco saldrá a la venta el próximo 18 de octubre, pero durante la velada presentó temas como el mencionado “Dream for dreaming”, y otros del álbum como “The wave”, “Melody noir”, “Broken” y “Look at you”, así como los éxitos “Je te laisserai des mots” y “Melancolie”.

Con una mezcla de pop indie, sintetizadores experimentales, cinemáticas que acompañan la música y una voz melancólica, Patrick Watson espera volver a tener hazañas como la de haber tocado ante más de 100 mil personas en el Festival de Jazz de Montreal, una década atrás.