Paul Tagliabue, por fin al Salón de la Fama NFL

El excomisionado de la NFL Paul Tagliabue será integrante del Salón de la Fama del futbol americano en Canton, Ohio, en su quinto intento.

Los 15 nombres de la clase fueron revelados ayer por la NFL Network, entre ellos Paul Tagliabue y Donnie Shell, exprofundos de Pittsburgh Steelers; y el safety de Dallas Cowboys, Cliff Harris, también están entre los exaltados para el Salón de la Fama en Canton, Ohio.

“Mi mayor apreciación al Salón de la Fama e igualmente para todas las personas que trabajaron conmigo por casi 50 años en la NFL”, dijo Tagliabue.

El ex receptor de Philadelphia Eagles, Harold Carmichael; el tacle de Chicago Bears, Jim Covert; el profundo de los Green Bay Packers, Bobby Dillon; el tackle de los New York Jets, Winston Hill; el tackle defensivo de los Detroit Lions, Alex Karras; el tackle de los Chicago Cardinals, Duke Slater; el receptor abierto de los Cleveland Browns, Mac Speedie; el ala defensiva de los Bears, Ed Sprinkle, y el gerente general de los New York Giants, George Young, también fueron exaltados en la Clase del Centenario de la NFL.